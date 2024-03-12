我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

大馬旅美聯誼會 表彰傑出婦女林誼廉

記者劉梓祁／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會，向林誼廉頒獎。(記者劉梓祁／攝影)
馬來西亞旅美聯誼會，向林誼廉頒獎。(記者劉梓祁／攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)日前在曼哈頓華埠舉辦婦女節慶賀晚宴，逾百名來賓到場參與；同時，會方為社區活躍人士林誼廉(Ammy Lim Cuccia)頒發「婦女傑出表彰」，以肯定她對社區的卓越貢獻和長期努力。

聯誼會會長朱慧玲(Joey Chu)表示，林誼廉作為華埠長期的社區代表之一，本次共獲兩獎，分別由會方和紐約外國領事團(The Society of Foreign Consuls in New York)頒出；其中，前者為「社區傑出貢獻獎」，後者為「大馬婦女傑出表彰」。朱慧玲說，本年為聯席會首次參加外國領事團的評選活動，其在全國範圍內為每一國家選出一位傑出代表得到殊榮。

聯合會表示，林誼廉獲得此榮譽為實至名歸，因其不僅幫助社區多年，也是一名成功的女商人，在為她感到驕傲的同時，也由會方頒發代表「大馬之光」的婦女表彰。

馬來西亞旅美聯誼會，辦婦女節晚宴。(記者劉梓祁／攝影)
馬來西亞旅美聯誼會，辦婦女節晚宴。(記者劉梓祁／攝影)

林誼廉發表感言說，對獲獎感到激動和榮幸，因為不僅是對自己移民歷程的肯定，也是對女性力量的認可，希望以此鼓勵所有婦女，在面對壓力時勇敢發聲和克服、堅持自強自立的精神。

到場的還有市議員馬泰(Christopher Marte)和馬來西亞駐紐約的總領事Amir Farid Abu Hasan等人。

華埠 曼哈頓 移民

上一則

CMP人力中心3/19舉辦2024春季英才招聘會

下一則

紐約台山僑胞婦女聯合會 慶三八婦女節

延伸閱讀

馬來西亞麥當勞甩抵制陰影 「促銷優惠」恢復消費者信心

馬來西亞麥當勞甩抵制陰影 「促銷優惠」恢復消費者信心
寇頓莊文怡頒發2024傑出婦女獎

寇頓莊文怡頒發2024傑出婦女獎
夏威夷廣府人聯誼會就職聯歡 僑團致賀

夏威夷廣府人聯誼會就職聯歡 僑團致賀
新澤西台灣同鄉聯誼會 「迎春」歡聚

新澤西台灣同鄉聯誼會 「迎春」歡聚

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利