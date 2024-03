大馬旅美聯誼會 表彰傑出婦女林誼廉

馬來西亞旅美聯誼會,向林誼廉頒獎。(記者劉梓祁/攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)日前在曼哈頓華埠 舉辦婦女節慶賀晚宴,逾百名來賓到場參與;同時,會方為社區活躍人士林誼廉(Ammy Lim Cuccia)頒發「婦女傑出表彰」,以肯定她對社區的卓越貢獻和長期努力。

聯誼會會長朱慧玲(Joey Chu)表示,林誼廉作為華埠長期的社區代表之一,本次共獲兩獎,分別由會方和紐約外國領事團(The Society of Foreign Consuls in New York)頒出;其中,前者為「社區傑出貢獻獎」,後者為「大馬婦女傑出表彰」。朱慧玲說,本年為聯席會首次參加外國領事團的評選活動,其在全國範圍內為每一國家選出一位傑出代表得到殊榮。

聯合會表示,林誼廉獲得此榮譽為實至名歸,因其不僅幫助社區多年,也是一名成功的女商人,在為她感到驕傲的同時,也由會方頒發代表「大馬之光」的婦女表彰。

馬來西亞旅美聯誼會,辦婦女節晚宴。(記者劉梓祁/攝影)

林誼廉發表感言說,對獲獎感到激動和榮幸,因為不僅是對自己移民 歷程的肯定,也是對女性力量的認可,希望以此鼓勵所有婦女,在面對壓力時勇敢發聲和克服、堅持自強自立的精神。

到場的還有市議員馬泰(Christopher Marte)和馬來西亞駐紐約的總領事Amir Farid Abu Hasan等人。