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成功大學大紐約校友會線上就業博覽會 逾百人參與

紐約訊
成功大學大紐約校友會舉辦就業博覽會。(主辦方提供)
成功大學大紐約校友會舉辦就業博覽會。(主辦方提供)

由成功大學大紐約校友會主辦，駐紐約台北經濟文化辦事處、新英格蘭成大校友會、華府成大校友會、紐約青商會協辦的2024線上就業博覽會在日前落幕。此活動緣起2015年，由校友何一峰主辦首屆，並逐年成長壯大，影響力遍及東西岸，此屆已超越百人參與。

今年就業博覽會由成大大紐約校友會董事長何炳文、會長陳翰成、副會長葉俞君與黃燕怡帶領理事會團隊，籌畫本次活動。前會長何一峰廣招工作經驗豐富、領域多樣的學長姊團隊，讓學弟妹們都能找到符合自己領域的學長姊指導、並得到業界第一手資訊。

活動由駐紐約台北經濟文化辦事處僑務組主任黃儷萱開場致詞，大紐約校友會董事長與會長，華府與新英格會長輪流致詞。隨後由律師陳威宇介紹移民與工作簽證相關事宜。校友劉唯亭介紹找工作、爾後創業之經驗談。何一峰指導履歷寫作技巧。在下午時間則開始各領域分組討論。

許多去年與會學弟妹在找到工作後，今年也回來當指導。特別的是，此活動有別於多數就業博覽會，為完全免費且對外開放，不限成大校友參加。

成大校友會表示，此活動後將會另外舉辦實體的修改履歷活動，提供難得的機會讓學弟妹們與在職場由經驗的學長姊們面對面，直接調整履歷的內容。此活動預計將開放給全國的學生，並在本月底宣布相關細節。

就業 華府 工作簽證

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