紐約台山僑胞婦女聯合會 慶三八婦女節
紐約台山僑胞婦女聯合會日前在布碌崙(布魯克林)班森賀的華人酒樓舉辦三八婦女節慶祝活動，通過華裔民眾喜歡的美食盛宴、卡拉OK、幸運抽獎等方式，與情同姊妹的會員們共度這個屬於她們的節日。
聯合會會長王一冰表示，當日晚會受到眾多會員的熱烈參與；為了回饋勞苦功高的會員們，她個人提供了花膠鮑魚、冰糖燕窩、護膚品等作為抽獎禮物，同時也感謝其他董事成員們贊助的乳豬、大蛋糕、紅酒、現金獎等，上百人齊聚一堂享用美食，度過了美好的夜晚。
據她介紹，該會成立於2019年，旨在鼓勵女性自強獨立，會員之中大多是祖籍台山、廣州等地的女性；她也希望藉助影響力，呼籲大眾關注時事，像是鼓勵民眾登記成為選民、擔任競選活動的志工等，深入了解當地的政治局勢。
另一方面，她也提到影響華人生活質量的遊民收容所問題愈來愈嚴重，一場抗議遊行活動將於本月16日(周六)在班森賀舉行，督促關心此議題的民眾踴躍參與，讓市府聽見反對者的心聲。
最後，聯合會今年也會協助中國駐紐約領事館幫居民辦理健在證，以及幫助60歲以上的中國公民辦理新護照、中國籍兒童旅行證等申請服務，時間是本月13日(周三)下午2時30分許，地址是大蘋果老人中心，地址是布碌崙Fort Hamilton Pkwy6073號。
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