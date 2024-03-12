紐約台山僑胞婦女聯合會 慶三八婦女節

紐約台山僑胞婦女聯合會日前在班森賀的華人酒樓舉辦三八婦女節慶祝活動。(聯合會提供)

紐約台山僑胞婦女聯合會日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀的華人 酒樓舉辦三八婦女節慶祝活動，通過華裔民眾喜歡的美食盛宴、卡拉OK、幸運抽獎等方式，與情同姊妹的會員們共度這個屬於她們的節日。

聯合會會長王一冰表示，當日晚會受到眾多會員的熱烈參與；為了回饋勞苦功高的會員們，她個人提供了花膠鮑魚、冰糖燕窩、護膚品等作為抽獎禮物，同時也感謝其他董事成員們贊助的乳豬、大蛋糕、紅酒、現金獎等，上百人齊聚一堂享用美食，度過了美好的夜晚。

據她介紹，該會成立於2019年，旨在鼓勵女性自強獨立，會員之中大多是祖籍台山、廣州等地的女性；她也希望藉助影響力，呼籲大眾關注時事，像是鼓勵民眾登記成為選民、擔任競選活動的志工等，深入了解當地的政治局勢。

另一方面，她也提到影響華人生活質量的遊民收容所問題愈來愈嚴重，一場抗議遊行活動將於本月16日(周六)在班森賀舉行，督促關心此議題的民眾踴躍參與，讓市府聽見反對者的心聲。

最後，聯合會今年也會協助中國駐紐約領事館幫居民辦理健在證，以及幫助60歲以上的中國公民辦理新護照、中國籍兒童旅行證等申請服務，時間是本月13日(周三)下午2時30分許，地址是大蘋果老人中心 ，地址是布碌崙Fort Hamilton Pkwy6073號。