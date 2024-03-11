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葛謨轟無證客政策 既要人道又要省錢

記者許君達／紐約報導
面對無證客危機，據傳有意挑戰市長大位的前州長葛謨砲轟現任州府和聯邦「犯下大錯」。(美聯社)
面對無證客危機，據傳有意挑戰市長大位的前州長葛謨砲轟現任州府和聯邦「犯下大錯」。(美聯社)

前州長葛謨(Andrew Cuomo)10日在布朗士進行一場公開演講時，抨擊當前的無證客危機是「政府的大錯」，並將矛頭對準了他的繼任者霍楚(Kathy Hochul)。

葛謨表示，由紐約市承擔所有的安置壓力是不對的，高昂的稅金和為了安置無證客而被刪減的市政開支，與曼哈頓堵車費計畫和居高不下的犯罪率共同作用，會讓更多的人選擇離開這座城市甚至紐約州。然而，紐約州卻又規定無證客只能前往紐約市，不能去上州、長島或哈德遜河谷等地尋求安置，這主要是因為州府的政客們「不希望紐約州其他地方出問題」。

接下來他話鋒一轉，繼續抨擊州府允許將無證客安置在貝涅特機場(Floyd Bennett Field)是有損尊嚴的，因為那裡既偏遠又氣候惡劣。葛謨說，他們是人，既然他們已經來了，就應該受到有尊嚴的對待和尊重。

葛謨的砲轟對象還有同為民主黨執政的聯邦政府。他先批評聯邦放任紐約市為安置無證客而陷入經濟壓力卻無所作為，還表示已經獲得居住資格的無證客遲遲拿不到工作許可、因而只能在安置設施內坐吃山空是荒謬的。

葛謨2021年因陷入性騷擾醜聞而被迫辭任州長，在沉寂兩年後，他又開始有意回歸公眾視線。去年年底，有消息稱他有意重新出山、挑戰現任紐約市長亞當斯(Eric Adams)的位置。雖然當事人葛謨與亞當斯都選擇冷對這個消息，政治分析人士也不看好葛謨尋求市長一位的前景，但他從去年年底以來不時在公開演講中抨擊現任州市府政策。此外，他的潛在對手亞當斯，此刻也正在面臨包括財政困難、市議會壓制以及團隊成員遭調查的醜聞等多重壓力，民調大降。

葛謨 無證客 紐約市

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