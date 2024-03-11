新生流失 紐約州大學恐面臨財務困境

州主計長狄拿波利發布報告，警示紐約的高等學校生源一直在流失，並會對部分學校造成財務困境。(記者許君達／攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近日公布審計報告，指由於生源減少，紐約州 的高等教育機構可能會在未來數年內面臨嚴峻的經濟挑戰。數據顯示，學習成本為生源減少的主因之一，紐約州公立和私立大學學費，均高於全美平均水平，私立大學四年的學費、雜費和生活費，更是達到5萬8423元。

報告顯示，紐約州2022年全日制高校的註冊學生數量為89萬6000人。這個數字從2011年接近105萬的高點出現之後就逐年下降，從2020年新冠疫情 爆發後，下降更多。而在此之中，私立院校的招生數量接近44萬，下降幅度較小；公立高校的學生減少趨勢更為明顯，2022年的招生量則與2011年的高點相比，減少了接近12萬。

在公立高校中，生源減少最嚴重的則是社區學院。根據州內兩大公校 系統州大(SUNY)和市大(CUNY)的數據，州市府直接管理的學術類部門的學生數字曲線較為平緩，但系統內的社區學院招生數量則持續下降，而且下降的趨勢並非始於疫情爆發後。

導致高校生源減少的原因是學習成本。根據2020至2021學年的數據，紐約州公立和私立大學的平均學費均高於全美平均水平，其中私立大學四年的平均學費、雜費和生活費達到5萬8423元，比全美平均水平高出26%。

另一方面，紐約州的公立院校對於本州學生的優惠力度則非常小，公立兩年制大學或社區學院的州內生學費及雜費達到5576元，高於全美平均水平59%，而外州學生就讀紐約州公立四年制大學的成本卻比全美平均水平還低。此外，隨著學費成本的提高，學貸的債務壓力也愈來愈大，導致一些人對於大學學位的經濟回報率產生了質疑。

狄拿波利表示，在過去的十年，入學率的下降已經損害了多所紐約州高校的財務狀況，甚至導致一些學校被迫縮減規模或關門。然而根據預測，全美從2025年起，還將面臨一次全國性的高校學生數量「斷崖」。

狄拿波利強調，高校是很多社區的經濟支柱，2022年，高校及其周邊產業共為紐約州提供了近30萬個工作崗位，為紐約人帶來了253億元的工資收入，因此高校的人員流失和規模縮減將是重大的損失。