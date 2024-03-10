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華文作家協會 邀雲中君講法國文化

記者邢易霖╱紐約報導
法國文化講座吸引眾多藝術愛好者與會交流討論。(記者邢易霖╱攝影)
法國文化講座吸引眾多藝術愛好者與會交流討論。(記者邢易霖╱攝影)

紐約華文作家協會9日在皇后區法拉盛圖書館舉辦講座，邀請法國文化研究者、博士雲中君，向在場聽眾展示了法國歷史與文化的底蘊魅力，並透過蕭邦與拿破崙的愛情故事，引領聽眾穿梭於音樂與歷史的交織中，體會藝術家靈魂的力量。

該講座以「蕭邦的巴黎與拿破崙的華沙：纏綿悱惻的異國情結」為題，雲中君透過解讀蕭邦的情書和音樂，結合歷史文獻，向聽眾展示蕭邦與喬治桑九年的愛情細節。喬治桑對蕭邦既是愛人又是護理者的角色，宛如「保姆」般地呵護這位身體虛弱、個性怯場的音樂天才，促成他創作名垂不朽的樂章。並進一步探討了蕭邦如何在他的音樂中表達對女性的觀點和情感的深度，將這些感受巧妙地融合他在巴黎創作的音樂和歌劇作品裡。

同時，雲中君還談到拿破崙與瓦萊夫斯卡(Marie Walewska)的愛情故事，展示了拿破崙對她的深情，以及她對拿破崙政治和情感生活的影響。他論述了瓦萊夫斯卡，是唯一一位在拿破崙首次被流放到厄爾巴島時前去探望他的情婦，揭露了拿破崙在愛與權力交織中的人性面貌。

華文作家協會會長鄭啟恭表示，雲中君自70年代起在法國深造，不僅在法國社會科學高等研究院取得碩士及博士學位，還在歐洲職場中擔當多項重要職務。他的的學術興趣豐富多元，從各國的歷史、語言、民俗到藝術文化，再到美食佳釀乃至於旅遊和園藝。正是這些豐富的知識和對文化的深厚愛好，讓雲中君將多年的研究積累，融匯成精彩的法國文化講座。其曾派駐紐約，擔任紐約華僑文教服務中心主任，為僑胞貢獻良多，尤其是致力於推廣中文教育方面頗受一致好評

紐約華文作家協會會長鄭啟恭、僑教中心主任陳永豐、國畫大師方書久等人與會。

紐約華文作家協會9日在法拉盛圖書館舉辦「蕭邦的巴黎與拿破崙的華沙：纏綿悱惻的異國...
紐約華文作家協會9日在法拉盛圖書館舉辦「蕭邦的巴黎與拿破崙的華沙：纏綿悱惻的異國情結」講座。(記者邢易霖╱攝影)

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