皇后區議員提案 禁電單車進公園

帕拉迪諾近日提出提案，要求禁止在全市公園使用電單車和電動滑板車，以保證行人安全。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 的電動微型交通計畫(NYC Parks Electric Micromobility Pilot)，目前允許民眾在公園和綠道騎行電單車和電動滑板車，該項計畫將於今年5月底到期，而為了保證公園行人安全，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)等近日提出提案，要求全面禁止在全市公園使用電單車和電動滑板車。

該項計畫於去年6月20日開始，開放民眾在公園綠道及車道上騎行電單車和電動滑板車，並計畫將於今年5月31日到期；當局表示，該計畫的目的在為未來長期使用提供更有效的訊息，並由此設計路牌及標牌，以減少騎士與行人之間的衝突或意外，讓所有公園使用者都感到安全；目前公園內的人行道仍不允許騎行電單車和電動滑板車。

不過帕拉迪諾於近日提出的1267號提案(Intro 1267)，將禁止電單車和電滑板車在市公園的任何區域使用。帕拉迪諾在一份聲明中說：「當選官員需要嚴肅查看電單車的情況，然後再嘗試允許它們進入紐約市公園。」她指出，電單車在街上橫衝直撞，對行人造成危險，如果讓電單車進入公園，可能造成糟糕的後果。

市議員霍登(Robert Holden)和阿里奧拉(Joann Ariola)已支持帕拉迪諾提出的提案。霍登在2022年10月起草了758號提案，希望通過執照問責制遏止不良騎行行為。該提案要求，每輛帶有電單車和電動滑板車和都要獲得官方許可並登記註冊。他於去年年底再次提出該提案，已有32名議員支持。

霍登說，紐約市因為電單車造成的事故正在急劇增加，「允許它們進入我們的公園是一個嚴重的錯誤，因為它威脅著公共安全，而這個法案對於防止進一步的悲劇至關重要。」