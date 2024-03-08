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法拉盛市中心一非法大麻店 被查關

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
位於法拉盛緬街交北方大道的CanaWorld，近日遭執法部門關店並沒收非法大麻相關商品。(黃敏儀辦公室提供)
位於法拉盛緬街交北方大道的CanaWorld，近日遭執法部門關店並沒收非法大麻相關商品。(黃敏儀辦公室提供)

位於皇后區法拉盛市中心的一家銷售非法大麻已經約兩年的商店，近日遭到紐約市警長辦公室(NYC Sheriff's Department)突查，查獲並沒收相關大麻產品並將商店關閉。不過民眾反映，周邊至少林立著仍在營業的四家非法大麻店。

法拉盛市議員黃敏儀辦公室向本報確認，在過去兩年，位於法拉盛緬街交北方大道的CanaWorld，一直在非法銷售大麻。該地點距離法拉盛高中校園僅幾個街區，位於一個公車站前，而許多在那裡上學的學生以及當地家庭都使用著這個車站。

黃敏儀辦公室表示，感謝紐約市警長辦公室聯合合規工作組(NYC Sheriff's Joint Compliance Task Force)在近日訪問該店，沒收相關的非法產品並關了店。他們也已經通知州執法部門在第20選區其他非法銷售大麻的商店。有一些是辦公室的工作人員走路注意到，也有部分是選民告知，「很多選民都在聯繫我們，他們表示希望關閉這些店，我們認為執法部門會再來法拉盛。」

根據選民的反映，涉嫌仍在銷售非法大麻的周邊商店，包括王子街(Prince St.)37-20號1A、羅斯福大道136-37號、法靈頓街(Farrington St.)31-18號、162街42-29號、白石高速公路東(Whitestone Expressway Service Road East)133-36號、以及新開的一家位於富蘭克林大道(Franklin Ave.)和邦恩街(Bowne St.)附近的商店。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧7日也向本報確認，此次被突查的CanaWorld的周邊店家反映，他們確實在銷售非法大麻，警察也經常在那裡巡邏。王子街那一家位於王子酒莊旁，為華人所開，他也有聽聞。羅斯福大道那一家因地處美食城裡邊，則相對更「低調」，反映和投訴較少。

他也說，社區反對非法大麻店的進駐，是因為不少人在吸食後，行為易失去控制，店家若感覺有治安問題或隱患，可及時與警方提出，也希望政府在推動大麻合法化之餘，能夠做好更嚴格的管控。黃敏儀辦公室也呼籲，若有民眾看到其他非法大麻商店，可將商店名字發至該辦公室。

大麻合法化 法拉盛 紐約市

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