強大布碌崙 亞裔組織盼提高移民權益

亞裔組織盼當局更關注移民社區的權益、心理健康、以及提高社區治安。圖為布碌崙日落公園。(記者顏潔恩/攝影)

非營利組織「都市未來中心」(CUF)日前聯合布碌崙 (布魯克林)組織(BKO)推出一份名為「讓布碌崙更強大、公正的50個想法」，就該區的發展，匯集了當地多名領袖的聲音；當中不乏亞裔 組織提出想要關注移民 社區的權益、心理健康、以及提高社區治安的建議，該報告接下來將分享給立法者，促進更多對話。

該報告耗時九個月的時間，專門收集布碌崙各個社區的組織、領袖、教育工作者、企業家等利益相關者的想法，總結出50項建議；他們認為，這種協作方式將確保多元社區的聲音被聽見，並提供多樣化的觀點和實用的解決方案。

CUF強調，該報告旨在為打造更強大的布碌崙區提供指導方針，其中的建議包括限制小商家的租金上漲幅度、修改可負擔房屋抽籤政策以優先考慮長期居民、為移民建立心理健康服務中心、為邊緣化社區的學生建立一個以服務為導向的教育計畫、在展望公園(Prospect Park)推行社區健康項目、在康尼島社區提供地鐵快線服務等。

不少亞裔組織也針對在當地社區觀察到的問題提出相關建議，例如亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)希望在目前缺乏商業改進區(BID)、當地分銷公司(Local Distribution Company)的移民社區建立小商家援助中心；布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢則建議在班森賀社區成立安全巡邏隊，以減緩針對亞裔的暴力事件。

CUF執行董事Jonathan Bowles表示，布碌崙區擁有聰明、努力、且具有影響力的領袖，他們生活在社區之中，抱有偉大的想法，「我很欣慰能幫助擴大這些聲音」；他們將與立法者分享這份報告，針對社區發展促進對話，爭取推動該區的積極發展。

完整報告內容可參考https://reurl.cc/eL48Mj。