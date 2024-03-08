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「上海！上海！」清唱劇 登林肯中心 全美首演

記者范航瑜／紐約報導
「上海！上海！」反映了20世紀30年代上海作為「東方巴黎」豐富多樣的音樂景觀。(記者范航瑜／攝影)
「上海！上海！」反映了20世紀30年代上海作為「東方巴黎」豐富多樣的音樂景觀。(記者范航瑜／攝影)

由紐約愛樂樂團、上海交響樂團聯合委託，在上海交響樂團音樂總監余隆的指揮下，全新半舞台清唱劇「上海！上海！」(Émigré)日前在紐約林肯中心全美首演。

「上海！上海！」（Émigré）2月29日在紐約林肯中心演出。(記者范航瑜／攝影...
「上海！上海！」（Émigré）2月29日在紐約林肯中心演出。(記者范航瑜／攝影)

經過三年創作，這部作品去年11月在上海舉行了世界首演。作品講述了一對逃亡至上海的猶太兄弟的故事，並貫穿了二戰歷史。作曲家齊格曼(Aaron Zigman)融合了多種流派和風格，反映了20世紀30年代上海獨特而多元的音樂風貌。

自去年11月在上海舉行了世界首演後，「上海！上海！」本場演出是全美首演。(記者范...
自去年11月在上海舉行了世界首演後，「上海！上海！」本場演出是全美首演。(記者范航瑜／攝影)

二戰時期的上海港是世界上唯一一個既不需要簽證也不需要護照就允許進入的地方，因此吸引了大批猶太難民。1943年，日本當局宣布成立「無國籍難民指定區」，要求在1937年以後來滬的無國籍難民遷移到虹口區一平方哩的「隔都」內。

美國前財政部長布魯曼索(W. Michael Blumenthal)將與法律學者...
美國前財政部長布魯曼索(W. Michael Blumenthal)將與法律學者特里布(Laurence Tribe)對話，兩人同為二戰時期在上海生活過的幸存者。(記者范航瑜／攝影)

音樂會前的座談會中，作為在上海生活過的倖存者，美國前財政部長布魯曼索(W. Michael Blumenthal)將與法律學者特里布(Laurence Tribe)進行了對話。特里布回憶起那段經歷表示「令人恐懼」，稱那裡「老鼠橫行，生活質量極差。」

齊格曼本身也是猶太裔，他表示若非上海在二戰期間為國際難民提供庇護，他的祖先可能無法倖存下來。

余隆希望通過這部作品向世界展示上海的歷史，喚起對這段過往的記憶。「這部作品傳達了在最黑暗的時刻中依然能夠瞥見希望的力量。我們為這座城市的文明和善良感到自豪。」

除了音樂之外，紐約愛樂樂團還展出了二戰時期上海猶太難民留下的書信等物件。(記者范...
除了音樂之外，紐約愛樂樂團還展出了二戰時期上海猶太難民留下的書信等物件。(記者范航瑜／攝影)

紐約愛樂的音樂家去年曾參與上海的首演，而此次紐約首演也有來自上海交響樂團的三位演奏家參與。他們2月25日剛抵達美國，僅休息了一天，就得在27號開始與紐約愛樂排練，而儘管排練演出時間緊湊，但樂隊首席小提琴柳鳴表示整個過程非常愉快，「兩個樂團在演奏風格上有所不同，對於音樂演奏都有不同的文化和不同的理解。我們之間相互交流，領略到了不同的音樂理念。」

時隔三個月再度在紐約奏響「上海！上海！」喚起了柳鳴與紐約愛樂在上海共同演出的回憶。在上海的演出面向的是對這段歷史較為熟悉的中國觀眾，而在美國演出則面臨著不同的觀眾視角。柳鳴指出，這種差異使得每次演出都充滿新的挑戰和意義，也希望通過音樂為觀眾帶來獨特的體驗和深刻的歷史感悟。

猶太 交響樂 財政部

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