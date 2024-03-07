中華公所警民會 示警入室盜竊案增加

中華公所警民會，指商家盜竊增長明顯。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 紐約中華公所於6日，聯合市警五分局舉辦本年首次警民會議，向居民報告當前治安情況；五分局表示，儘管農曆新年期間總體犯罪率顯著下降，但入室盜竊案存在上升勢頭，且本月末將有大範圍交通管制，呼籲大眾留意。

本次會議由五分局局長陳韜和中華公所代主席曾偉康共同主持；陳韜表示，根據市警統計數據，在上月慶祝春節的「三個大日子」期間，即大年初一、超級星期六和花車巡遊，轄區錄得罪案數量和往年相比有大幅度減少，涵蓋搶劫、扒竊和重大盜竊等罪案。

然而，陳韜亦指出，儘管總體犯罪率有所下降，但近日已發現入室盜竊數量有所增加。數據顯示，在截至3日的過去近一個月內，五分局轄區的入室盜竊案增長近54%，為20起。五分局指，當中部分案件為發生在住宅樓的「簡易案件」，意為受害者未將房門關好或忘記上鎖。

陳韜建議，居民可加強住所安全措施，如安裝高質量的門鎖和窗鎖，以及使用監控裝置，並在離開家時確保所有門窗關閉。此外，分局亦表示，儘管針對人身安全的罪案有所減少，但發生在商戶內的扒竊案仍是「主要問題」之一。統計顯示，輕竊案增長近43%，達到120起。

另外，陳韜強調，由於針對前總統川普 (Donald Trump)的「封口費」案即將於25日開審，至少持續六周，屆時周邊將有大面積的道路封閉或管制，呼籲居民和商戶提前做好準備，以應對可能出現的交通堵塞和人流增加，並提前規畫行程和選擇其它交通工具。

同時出席警民會的包括紐約台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本和曼哈頓地區檢察官辦公室社區協調專員謝顯楊等人。