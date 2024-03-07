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班森賀華人超市水產、肉類部 因衛生差被關

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀一家超市的水產和肉類加工部被關停。圖為示意圖，非當事超市。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀一家超市的水產和肉類加工部被關停。圖為示意圖，非當事超市。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人超市，因水產和肉類部門衛生環境差，被州農業廳要求改善，在業者提出整改意見後，卻因州府作業拖延緩慢，無法續執照；業者6日喊冤，表示周邊業者環境更糟卻未被罰，至今更因政府行政作業導致無法營業，損失慘重。

班森賀的86街是一條華人店鋪密集的街道，平日人氣很旺，街上有多家超市，萬隆超市是其中一家。去年11月1日，市農業局執法人員到該超市檢查，認為水產和肉類部存在衛生問題，比如水產上沒有蓋冰、切魚的砧板不夠乾淨，切肉機上有肉碎等問題。

超市與市農業局上了電話法庭，雙方在電話爭辯中各執一詞，爭執不下，市農業局隨後將這起案子上交到給州農業廳處理。

該超市水產和肉類部的營業執照今年2月28日過期，後來州衛生廳告訴他們，暫時不給他們續執照，但給他們一個整改的機會。超市按照提出的五點違規情況，詳細提出了整改意見，但至今沒有收到答覆；本月5日和6日，檢查人員兩次來到店裡，發現水產和肉部還在營業，當即叫停。

關了水產和肉類部，超市一半的生意沒了，損失非常嚴重。萬隆超市的業主Eddie認為，自己的經營環境在這一帶算是好的，至少在平均水平之上，質疑「為什麼偏偏自己受罰？」

Eddie表示，一名執法人員屢屢到店裡挑他們的毛病，同在86街開業的「萬家」和「萬昌」兩家超市的業主也反映，最近曾多次遭執法部門突檢，多次吃到罰單，只是還沒有被關停。

對此市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧以及布碌崙華社服務中心負責人羅添福、吳燕珊，海灣公園路華商會會長李志波等社區人士表示，業主應耐心等待整改方案審核結果，與此同時應該積極改進，讓水產和肉類部的經營衛生環境出現明顯提升。賀立寧還表示，他會促請寇頓與州農業廳溝通，督促他們加快審核。

被處罰超市向社會各界求助。(記者胡聲橋／攝影)
被處罰超市向社會各界求助。(記者胡聲橋／攝影)

華人超市 布碌崙 眾議員

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