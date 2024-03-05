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劉東風爵士樂團 林肯中心慶元宵

紐約訊
旅美華裔爵士鋼琴家劉東風(左二)日前帶領旗下爵士樂團，在曼哈頓林肯中心爵士樂聽舉辦音樂會。(Wei Liang提供)
旅美華裔爵士鋼琴家劉東風(左二)日前帶領旗下爵士樂團，在曼哈頓林肯中心爵士樂聽舉辦音樂會。(Wei Liang提供)

旅美華裔爵士鋼琴家劉東風日前帶領旗下爵士樂團，在曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)舉辦音樂會，為觀眾帶來拉丁爵士融合中國傳統音樂的獨特作品，共同慶祝元宵，並應邀表彰亞洲藝術家對美國爵士樂作出的獨特貢獻。

劉東風是葛萊美(Grammy Award)及拉丁葛萊美獎(Latin Grammy Award)雙任評委，也是美國知名葛萊美唱片廠牌Zoho Music簽約藝術家。他來自中國瀋陽，五歲就開始學鋼琴，在瀋陽音樂學院附中接受中西方音樂史教育的同時，也進行了大量的中國民族音樂賞析。他將由美國起源的爵士樂、歷史深厚的中國民族音樂、以及節奏型最難的拉丁音樂融合，讓鋼琴與琵琶、古箏、二胡等中國民樂共同演奏，形成了自己獨特的音樂風格。

劉東風表示，此次演出是受紐約爵士林肯中心藝術委員會及理事Kay Zou的邀請，旨在表彰亞洲藝術家對美國爵士樂作出的獨特貢獻。整場音樂會上演了由劉東風原創及改編的拉丁爵士融合中國音樂作品，如在知名傳統二胡作品「賽馬」中，劉東風運用了拉丁美洲加勒比節奏和大量的爵士樂和聲技巧，使樂曲得到了升華，給聽眾留下深刻的印象。另外如鋼琴協奏曲「黃河」及民歌「康定情歌」也深受樂迷的追捧。

葛萊美樂手Roberto Quintero、Ricky Rodriguez、Carly Maldonado、及胡琴演奏家楊飛飛、傑出青年爵士鼓演奏家Kay Zou，也參與了此次的爵士樂團演出。

劉東風表示，傳統爵士樂配器與傳統中國民族樂器無論是在記譜方式還是演奏方法上，都有很大區別，所以融合又不失各自的特色在創作過程中就成了不可缺少的一部分；除了中國民樂的運用，在觀眾熟知的西方樂器鋼琴上模仿中國民樂的演奏技法，在他的作品中同樣有充分展現。

據悉，劉東風在春節期間赴邁阿密與屢獲葛萊美及拉丁葛萊美鋼琴家Gonzalo Rubalcaba合作錄制了爵士鋼琴二重奏，唱片預計將於今年年底發行。

爵士樂 葛萊美 曼哈頓

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