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華人職工會新春聯歡 300人同樂

記者范航瑜／紐約報導
金兌錫表示，儘管被批評為激進，但他表示華人職工會努力反對大地產商的行為是值得的。(記者范航瑜／攝影)
金兌錫表示，儘管被批評為激進，但他表示華人職工會努力反對大地產商的行為是值得的。(記者范航瑜／攝影)

華人職工會日前在華埠果園高中(Orchard Collegiate Academy)舉辦了新春聯歡會，吸引了超過300名社區居民參加。州眾議員金兌錫(Ron Kim)和華埠市議員馬泰(Christopher Marte)到場並致辭。

馬泰回顧了過去一年取得的成就，包括成立華埠第一個餐廳工會，以及反對在華埠修建監獄...
馬泰回顧了過去一年取得的成就，包括成立華埠第一個餐廳工會，以及反對在華埠修建監獄等等。(記者范航瑜／攝影)

長期以來，華人職工會一直致力於維護華人勞工的權益，反對華埠地區的貴族化，以及保護租客和小商家的利益。在新的一年，華人職工會提出了四大目標：反逼遷、反貴租，反對地產商破壞社區；要求市府用蓋監獄的錢來救助受疫情影響最深的小商戶、工人和住客；通過以民為先的「華埠工作組士改計畫」，真正保護唐人街下東城不被逼遷；動員更多人支持紐約市議會通過「結束24小時工作日」法案，來禁止對有色族裔婦女的暴力和歧視。

華人職工會理事長楊人權強調，大地產商在華埠興建高樓的行為將破壞華埠社區，並呼籲市府用蓋監獄的錢支援受疫情打擊最重的小商戶，「新年伊始，我們將勇往直前，爭取更大的勝利。希望大家積極參與職工會的活動，並加入職工會成為會員。」

華人職工會3日在華埠果園高中舉辦了新春聯歡會，吸引了超過300名社區居民參加。(...
華人職工會3日在華埠果園高中舉辦了新春聯歡會，吸引了超過300名社區居民參加。(記者范航瑜／攝影)

金兌錫表示，儘管被批評為激進，但他表示華人職工會努力反對大地產商的行為是值得的，並強調整個政府和國家的運轉依賴於工人的貢獻。「我們所做的一切都是為了我們的民主」，金兌錫說。

現場舉行醒獅表演。(記者范航瑜／攝影)
現場舉行醒獅表演。(記者范航瑜／攝影)

馬泰回顧了過去一年取得的成就，包括成立華埠第一個餐廳工會，以及反對在華埠修建監獄等等。「這些成功展現出了華人社區的韌性。雖然去年我們碩果累累，但在新的一年，我希望華埠社區將像龍一樣，展現出更大更強的勇氣，」他說。

選區領袖範勝利(Vittoria Fariello)與來自退休工人組織委員會(CROC)的Sarah Shapiro和Evelyn Jones Rich致辭發言，反對24小時工作制。隨後多項新年節目登場表演，包括醒獅、合唱「團結就是力量」和「恭喜恭喜」，話劇、魔術和舞蹈等等。

華埠 華人 監獄

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