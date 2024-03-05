孟昭文譴責郵政局長 拒建無障礙通道

因郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)拒絕討論在皇后區傑克森高地郵局門口安裝無障礙坡道一事，國會眾議院孟昭文近日公開批評德喬伊，表示對他的傲慢感到震驚。(孟昭文辦公室提供)

因郵政 總局局長德喬伊(Louis DeJoy)拒絕討論在皇后區 傑克森高地郵局門口安裝無障礙坡道一事，國會眾議院孟昭文 4日公開批評德喬伊，表示對他的傲慢感到震驚；包括皇后區區長在內的諸多民選官員，敦促德喬伊與孟昭文就此問題進行討論，為郵局增設無障礙通道。

從去年1月開始，孟昭文就致力於為傑克森高地居民建立無障礙坡道；去年2月，孟昭文曾致信德喬伊，要求在傑克森高地的郵局主入口增加坡道，以便殘障人士、老年人和推嬰兒車的人安全進出設施，但遭拒絕；郵政方面稱，傑克森高地郵局在1968年確立的「建築障礙法」之前存在，雖然該法要求聯邦設施對殘障人士開放，但由於該郵局在1937年就開始使用該建築，早於現代無障礙標準的出現，所以無須遵守無障礙升級要求。

孟昭文表示，即使在法律上沒有義務建造坡道，但郵局仍應該做正確的事情，她在上個月要求與德喬伊電話交流，進一步討論此事，然而德喬伊拒絕與她通話；其辦公室工作人員稱，她可以與政府聯絡人交談。

孟昭文說，她知道郵政總局局長很忙，「但我對他拒絕接聽國會議員的電話感到震驚和失望，特別是考慮到國會有對他的機構進行監督的權力。我對這樣的傲慢感到震驚。」

她再次強調，在傑克森高地郵局主入口安裝坡道是皇后區的重大問題，因為這影響著許多難以進入該設施的人，「我強烈反對郵政服務部門拒絕建造坡道的決定。我敦促郵政總署長重新考慮，並應該抽出一些時間通話」。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，此舉說明郵政總局局長德喬伊並不關注傑克森高地郵局的無障礙問題，「我感謝孟議員在這個問題上的堅持，並敦促他回電話。」