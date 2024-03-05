經費不足…海灘延長開放 市公園局反對

市議會新提案，擬延長全市海灘和戶外泳池開放時間。(市長辦公室提供)

皇后區 市議員克里斯南(Shekar Krishnan)近日推出新提案，要求市府將全市海灘和戶外泳池的全年開放時間延長兩個月，遭到市公園局反對，認為此舉會對市府經費造成巨大挑戰。

根據克里斯南的新提案，全市海灘和戶外泳池應從每年5月的第二個周六，開放至每年10月的第二個周日，每日運營時間從上午8時至晚上8時。目前，全市海灘的開放時間為每年國殤日(Memorial Day)長周末至勞工節(Labor Day)後的周日，營運時間為上午10時至下午6時；戶外泳池通常從6月下旬開放到9月初，營運時間分兩個時段，分別為上午1時至下午3時，及下午4時至晚上7時。

克里斯南表示，之所以提此案，是希望長此以往改善中暑問題，並計畫在未來建造更多市立泳池，提供更多免費游泳課程。「我認為這將是一項惠及所有市民的投資 。」此提案不包括全市室內公共泳池。

然而，市公園局認為此舉實現有困難，因為提案背後需要大筆預算 支撐。目前，市公園局維護著全市長達14哩的海灘和53個戶外泳池。

「這將給機構帶來重大的經費負擔和營運挑戰。」市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)出席公聽會作證時指出，想法很好，但現實殘酷，除了巨額預算，救生員招聘也面臨極大挑戰，「如今招到足量的救生員已經很不容易，所以我們認為新提案的營運時間，短期內難以實現。」