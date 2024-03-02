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紐約新導演新電影影展 台片「春行」入選

紐約訊
「春行」導演彭紫惠(左)、王品文(右)。(圖／今日影像藝術提供，潘怡帆攝影)
「春行」導演彭紫惠(左)、王品文(右)。(圖／今日影像藝術提供，潘怡帆攝影)

曼哈頓林肯中心電影協會與紐約現代藝術博物館(MoMA)共同主辦的第53屆紐約「新導演／新電影影展」(New Directors／New Films Festival)，近日宣布入選名單，由台灣導演執導的「春行」入選，將於4月13(周六)、14日(周日)分別在MoMA及Walter Reade戲院首映，導演彭紫惠、王品文將出席兩場映後座談。

「春行」在去年創下歷史，拿下西班牙聖賽巴斯提安國際影展最佳導演獎，此次入選「新導演／新電影影展」，為六年來首度在有台灣導演作品獲選。

「春行」於近日入選第53屆紐約「新導演／新電影影展」。(圖／今日影像藝術提供)
「春行」於近日入選第53屆紐約「新導演／新電影影展」。(圖／今日影像藝術提供)

該片由喜翔、楊貴媚主演，故事描述不捨妻子驟逝的丈夫，把妻子的遺體放進冰櫃保存，守著妻子已死的秘密。但一場暴雨打壞了冰櫃，妻子的屍體開始腐爛，離家多年的兒子也在此時回來，父子間衝突與矛盾一觸即發。

「新導演／新電影影展」介紹，該片「寧靜優雅且深刻的描述過去與現在、城市與鄉村、生與死的二元性，充滿了令人著迷且憂鬱的魔力」，同時也讓觀眾深思「失去」之前與之後的過程，以及對「愛」無法抹滅的痕跡。

今年的影展將於4月3日(周三)至14日舉行，影展自1972創辦至今已有50餘年歷史，旨在拔擢創作具先鋒性的國際影壇新銳，國際導演如史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、阿莫多瓦(Pedro Almodovar)、史派克李(Spike Lee)、是枝裕和(Hirokazu Koreeda)、李滄東，以及華語導演如王家衛、賈樟柯、畢贛的早期作品均先後入選。

「春行」的導演彭紫惠、王品文皆在創作道路上耕耘許久，王品文曾以短片「軍犬」勇奪台灣女性影展最大獎金獎；彭紫惠更是一位當代藝術家，利用不同媒材關注時間與內在精神性，而他們的首部電影作品「春行」也預計在今年秋天在台上映。

「春行」於近日入選第53屆紐約「新導演／新電影影展」。(圖／今日影像藝術提供)
「春行」於近日入選第53屆紐約「新導演／新電影影展」。(圖／今日影像藝術提供)

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