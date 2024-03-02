女子運動會禁跨性別者 州檢:長島納蘇郡違法

納蘇郡日前頒布全美首個禁跨性別者參加女子運動行政命令，對此詹樂霞表示已違反州反歧視法。(市府提供)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)上月頒布全國首個行政令，規定含有跨性別 選手的女子運動團體，不得使用部分體育設施，並禁止跨性別人士參加女子組競技；州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日以行政令觸犯州反歧視 法，要求郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)撤回命令。

該「公平對待女性參與體育運動」的行政令，細則包括禁止納蘇郡文娛部門向有跨性別運動員的女性體育隊伍發放活動許可，如使用球場等體育設施。

對此詹樂霞表示，該命令為基於身分歧視跨性別女性和已招募跨性別成員的體育隊伍，並違反紐約州 民權與人權法律，要求納蘇郡在五天內撤銷命令；根據紐約州法律，基於性別或相關認同及表達歧視他人為非法行為。

詹樂霞表示，法律規定，任何人都不允許因他人的性別認同或選擇而遭到歧視，且紐約更不容許同類「仇恨或偏見」出現。她強調，此條針對跨性別者的行政令為「公然違法」。

布萊克曼則認為，生理性別為男的運動員速度更快、體型更大更壯，在身體上比女性更有優勢，而他們自認為女性或跨性別人士，並試圖參與女子競技，此過程中存在過多的欺凌，完全不公平。