我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

女子運動會禁跨性別者 州檢:長島納蘇郡違法

記者劉梓祁╱紐約報導
納蘇郡日前頒布全美首個禁跨性別者參加女子運動行政命令，對此詹樂霞表示已違反州反歧視法。(市府提供)
納蘇郡日前頒布全美首個禁跨性別者參加女子運動行政命令，對此詹樂霞表示已違反州反歧視法。(市府提供)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)上月頒布全國首個行政令，規定含有跨性別選手的女子運動團體，不得使用部分體育設施，並禁止跨性別人士參加女子組競技；州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日以行政令觸犯州反歧視法，要求郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)撤回命令。

該「公平對待女性參與體育運動」的行政令，細則包括禁止納蘇郡文娛部門向有跨性別運動員的女性體育隊伍發放活動許可，如使用球場等體育設施。

對此詹樂霞表示，該命令為基於身分歧視跨性別女性和已招募跨性別成員的體育隊伍，並違反紐約州民權與人權法律，要求納蘇郡在五天內撤銷命令；根據紐約州法律，基於性別或相關認同及表達歧視他人為非法行為。

詹樂霞表示，法律規定，任何人都不允許因他人的性別認同或選擇而遭到歧視，且紐約更不容許同類「仇恨或偏見」出現。她強調，此條針對跨性別者的行政令為「公然違法」。

布萊克曼則認為，生理性別為男的運動員速度更快、體型更大更壯，在身體上比女性更有優勢，而他們自認為女性或跨性別人士，並試圖參與女子競技，此過程中存在過多的欺凌，完全不公平。

跨性別 歧視 紐約州

上一則

小頸美冠牙齒矯正專注齒列咬合

下一則

紐約客談／身分盜竊多 華人騙華人屢見不鮮

延伸閱讀

紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延

紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延
NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成

NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成
紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金
全國步槍協會前執行長涉貪 紐約陪審團裁定吐錢

全國步槍協會前執行長涉貪 紐約陪審團裁定吐錢

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年