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華策會農曆新年慈善晚會 近400人出席

記者許君達╱紐約報導
市議員利華娜(右二)、李琳達(左二)和克里斯南(左一)到場支持。(記者許君達／攝影)
市議員利華娜(右二)、李琳達(左二)和克里斯南(左一)到場支持。(記者許君達／攝影)

全美最大的亞裔社會服務機構華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)，近日在曼哈頓華埠舉辦了第59屆農曆新年慈善晚會。近400名來自企業、政府、慈善界以及社區的代表參加晚會，會上還為三組在亞裔社區服務方面做出了卓越貢獻的人物頒發了年度獎項。

華策會執行長何永康表示，舉辦農曆新年慈善晚會的目的不僅僅是為亞裔社區中有需要的人群募款，同時也為社區內各種良性力量提供一個交流的紐帶，旨在共同致力於為亞裔美國人社會創造積極的變化。華裔州參議員曲怡文，市議員利華娜(Calina Rivera)、李琳達(Linda Lee)和克里斯南(Shekar Krishnan)出席了晚會。而包括州長霍楚(Kathy Hochul)在內的紐約其他多名各級官員和民代，也分別派出代表到場支持。

在晚會上，來自華策會學齡兒童照護中心(CPC School-Age Child Care)的舞獅隊獻上了富有中華傳統特色的舞獅表演。此後，還現場頒發了三個獎項。F2諮詢集團(F2 Consulting Group Inc.)創始人Ken L. Fong和Frances Onne-Fong夫婦獲得年度榮譽獎，第一保健(Healthfirst)總裁兼執行長王佩錦(Pat Wang)獲得企業責任領袖獎，布碌崙(布魯克林)新越卓高中(New Utrecht High School)主任Belinda Liang，則獲得華策會服務明星獎。

華策會在曼哈頓華埠舉辦第59屆農曆新年慈善晚會。(華策會提供)
華策會在曼哈頓華埠舉辦第59屆農曆新年慈善晚會。(華策會提供)
州參議員曲怡文為華策會執行長何永康(圖右)頒發嘉獎狀。(記者許君達／攝影)
州參議員曲怡文為華策會執行長何永康(圖右)頒發嘉獎狀。(記者許君達／攝影)

亞裔 華埠 布碌崙

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