鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她

FBI於2月29日突襲鄭祺蓉(左)住所，亞當斯(右)於1日回應「相信她」。(本報檔案照)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)，其兩處家宅及法拉盛新世界購物中心辦公室，於2月29日遭聯邦調查局(FBI )突襲檢查；鄭祺蓉本人在FBI官員到場後突感身體不適，被救護車送往醫院接受治療，向市府請病假暫停了一切工作；亞當斯在3月1日首度就此事件回應，表示相信鄭祺蓉為人。

根據FBI最新消息，鄭祺蓉在十餘名FBI官員進入其位於布朗士 區Gillespie大道的家宅後，突感身體不適，由救護車送往當地醫院；FBI拒絕透露鄭祺蓉的具體病情及其現在是否仍在醫院，但確認她在突檢後向市府請了帶薪病假。匿名人士表示，在救護車到達之前，鄭祺蓉不斷稱自己背痛。

市消防局(FDNY)對此表示確認，稱在2月29日上午6時53分，確實接到了來自鄭祺蓉住址的醫療協助呼叫；這與附近鄰居回憶，FBI開始突襲檢查，並封鎖了該區域所有街道和交叉口的時間一致。市消防局指出，的確有人被救護車送往了布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore)，但未確認就醫人士的姓名和病情。

市府在3月1日回應，鄭祺蓉目前不會進行任何市府工作，並且在她的帶薪病假積累時長結束後，將不得不轉為無薪病假。

市長亞當斯也在同日對此事件回答記者提問，他證實鄭祺蓉正在「休病假」，但說這與FBI突襲其家宅事件無具體關係。儘管正在遭受聯邦調查，他依舊相信鄭祺蓉為人，對其充滿信心，並不排斥其在康復後回市府繼續任職。

但當被問及鄭祺蓉是否確定能回市府工作時，亞當斯表示「我們將根據收到的信息進行具體評估」。此外，他也反覆強調自己沒有被指控任何不當行為，「我們在審查方面做得很到位」。

作為亞當斯自布碌崙(布魯克林)擔任區長時期的募款人和助理，現任其特別顧問兼亞裔事務主任的鄭祺蓉年薪10萬元。圍繞在其身上的爭議點包括以權謀私和牌樓貪腐等。2月29日清晨，其位於布朗士的兩處家宅遭FBI突檢，而為亞當斯競選市長時期籌款的重要地點——法拉盛新世界購物中心一處辦公室，也遭到聯邦搜查。