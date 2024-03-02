我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她

記者張心╱紐約報導
FBI於2月29日突襲鄭祺蓉(左)住所，亞當斯(右)於1日回應「相信她」。(本報檔案照)
FBI於2月29日突襲鄭祺蓉(左)住所，亞當斯(右)於1日回應「相信她」。(本報檔案照)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)，其兩處家宅及法拉盛新世界購物中心辦公室，於2月29日遭聯邦調查局(FBI)突襲檢查；鄭祺蓉本人在FBI官員到場後突感身體不適，被救護車送往醫院接受治療，向市府請病假暫停了一切工作；亞當斯在3月1日首度就此事件回應，表示相信鄭祺蓉為人。

根據FBI最新消息，鄭祺蓉在十餘名FBI官員進入其位於布朗士區Gillespie大道的家宅後，突感身體不適，由救護車送往當地醫院；FBI拒絕透露鄭祺蓉的具體病情及其現在是否仍在醫院，但確認她在突檢後向市府請了帶薪病假。匿名人士表示，在救護車到達之前，鄭祺蓉不斷稱自己背痛。

市消防局(FDNY)對此表示確認，稱在2月29日上午6時53分，確實接到了來自鄭祺蓉住址的醫療協助呼叫；這與附近鄰居回憶，FBI開始突襲檢查，並封鎖了該區域所有街道和交叉口的時間一致。市消防局指出，的確有人被救護車送往了布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore)，但未確認就醫人士的姓名和病情。

市府在3月1日回應，鄭祺蓉目前不會進行任何市府工作，並且在她的帶薪病假積累時長結束後，將不得不轉為無薪病假。

市長亞當斯也在同日對此事件回答記者提問，他證實鄭祺蓉正在「休病假」，但說這與FBI突襲其家宅事件無具體關係。儘管正在遭受聯邦調查，他依舊相信鄭祺蓉為人，對其充滿信心，並不排斥其在康復後回市府繼續任職。

但當被問及鄭祺蓉是否確定能回市府工作時，亞當斯表示「我們將根據收到的信息進行具體評估」。此外，他也反覆強調自己沒有被指控任何不當行為，「我們在審查方面做得很到位」。

作為亞當斯自布碌崙(布魯克林)擔任區長時期的募款人和助理，現任其特別顧問兼亞裔事務主任的鄭祺蓉年薪10萬元。圍繞在其身上的爭議點包括以權謀私和牌樓貪腐等。2月29日清晨，其位於布朗士的兩處家宅遭FBI突檢，而為亞當斯競選市長時期籌款的重要地點——法拉盛新世界購物中心一處辦公室，也遭到聯邦搜查。

FBI 亞當斯 布朗士

上一則

私收無證客 再添布朗士廢棄圖書館

下一則

紐約州去年逾11萬起詐騙 身分盜竊占1/5

延伸閱讀

商業垃圾處理新規生效 寬限期後違者將罰

商業垃圾處理新規生效 寬限期後違者將罰
鄭祺蓉遭調查…布碌崙華社：盼查出資金流向 給社區交代

鄭祺蓉遭調查…布碌崙華社：盼查出資金流向 給社區交代
鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關
查紐約市長競選貪腐 FBI突搜亞當斯重要籌款人鄭祺蓉家

查紐約市長競選貪腐 FBI突搜亞當斯重要籌款人鄭祺蓉家

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年