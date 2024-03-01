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法拉盛2華女外州賣淫 遭臥底警員逮捕

記者鄭怡嫣 / 紐約報導

兩名來自紐約皇后區法拉盛的華人女子，近日因涉嫌在外州賣淫，向臥底警員表示願意與他們進行「非法行為」而被捕，被控在其工作場所拉客以進行性行為(soliciting for sexual acts)等罪。

根據維吉尼亞州切斯特(Chester)警方，49歲來自紐約法拉盛的江玉梅(Yumei Jiang，音譯)為被當地警方逮捕的兩名女性之一，江玉梅是切斯特路(Chester Rd.)上一家購物中心內「金手指按摩院」(Golden Finger Massage)的一名按摩技師，在事發當時告訴兩名臥底警探，她們願意與他們進行非法活動，並額外收費。

警方表示，另一名被捕的52歲的孫燕玲(Yanling Lisa Sun)，同樣來自法拉盛。她在切斯特菲爾德北部(Chesterfield)Choctaw路上的「觸點」(Touch Point)按摩院工作。目前，兩處按摩院均已關門。警方正在積極調查其中是否存在人口販運行為。

兩名華女被控賣淫、居住或經營賣淫場所(residing and/or keeping a bawdy place)、未獲得適當許可從事按摩(conducting massages without proper permits)以及從事非法活動等罪。二人均於26日被捕。

切斯特菲爾德郡特別調查警隊的警佐皮爾彭特(Edward Pierpont)還表示，按摩師會在客人已經付款後、再問他們是否會給小費，「這就是她們提供非法性服務以換取金錢的關鍵所在」。另一方面，這些按摩院的員工每周都會更換名字，並同時服務於不同的場所，「她們會自稱溫迪、艾米、可可或者其他奇怪的名字，並且不斷更換。」

皮爾彭特還說，這兩處按摩院，還曾是2019年聯邦調查局(FBI)和國土安全部(Department of Homeland Security)調查一宗持續進行的金融犯罪所相關的場所。

法拉盛 維吉尼亞州 華女

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