垃圾新法明起實施 法拉盛商家反應平平

40路的商家旺角28和上海豫園，則因為垃圾太多，即使放了七八個左右的垃圾箱，仍有不少垃圾堆在垃圾箱上。(記者高雲兒／攝影)

繼所有餐飲業必須將垃圾放入密閉箱之後，要求所有商業場所都將垃圾放在有蓋密閉箱的新法，也將從3月1日起生效，商家尚有一個月的寬限期，即違規不罰款；不過該新規的實施效果如何，華人 商家和行人都表示有待評估。

為了加強市容、減少鼠患，自去年7月30日起，所有與食品相關的企業，包括餐館、餐飲公司、雜貨店、熟食店、小賣部等，都被要求將垃圾放在容器中；而從今年3月起，所有商家都須將垃圾放入容器，且垃圾箱放在街道上的時間為閉店前一小時或晚上8時。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，他們多次宣傳，法拉盛商家應該都收到通知，但實行起來可能有難度，「因為法拉盛很多道路狹窄，大家都要把垃圾箱放在門口，導致他們都要搶位置」。

他指出，雖然垃圾箱的本意是為了道路清潔，「但是很多垃圾箱都疊在門口，很難讓人感覺乾淨，而且可能導致人行道狹窄，更難通行。」

許多行人也有同感。緬街39大道的交界處，商家的兩個垃圾箱與公共垃圾箱緊鄰，導致三個垃圾箱堆疊，路過的黃小姐說，「這麼多垃圾桶放在這裡幹嘛？」。她指著一旁的垃圾說，「這麼多垃圾桶，還有人亂倒。」

在旺季購物中心的門口，商場內一外族裔商家，將一個方方正正的垃圾箱擺在門口，路過的兩三位行人都反映「不美觀」、「很奇怪」；一位同在商場經營的華人業者表示，早上沒注意，還磕到頭。他表示，他們的垃圾都在商場內部有統一處理，不需要垃圾箱。

40路的商家旺角28和上海豫園，則因為垃圾太多，即使放了七八個左右的垃圾箱，仍有不少垃圾堆在垃圾箱上；一旁的太陽花西藥房業者叫苦不迭，「每天都好多垃圾，臭死了」。旺角28的業者說，將會在近期購買更多垃圾箱，把垃圾全部放入，「我們肯定遵守法律，花錢也沒辦法。」