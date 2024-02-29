市議會通過系列法案 禁單車道擺攤

紐約市議會通過系列街頭攤販法案包，降低流動攤販的申請門檻。(記者張心╱攝影)

紐約市議會28日通過系列街頭攤販法案包，在嚴禁任何類型的攤販搶占單車道擺攤的同時，也降低流動攤販的申請門檻，扶持街頭攤販的合法經營。

由市議員曼寧(Julie Menin)提出的簡化街頭攤販規定系列提案，旨在消除市府對流動攤販員工的不必要要求，以支持疫情後小商家的復興和全市經濟的發展，「作為消費者和工人保護委員會(Committee on Consumer and Worker Protection)的主席，我們很高興提案順利通過，保證我們的社區能夠繼續活力四射地前進。」

第一項49-A法案，將允許流動食品攤販在攤車上展示和存放商品，並簡化對常規攤販的商品陳列要求，廢除市府此前對常規攤販和流動食品攤販的記帳規定。

第二項50-A法案，將不再要求流動食品攤販及餐車，必須得持有紐約州銷售稅授權證書才可經營；此類攤販在更新執照和許可證時，也不再必須提交報稅完結證明。

雖然街頭攤販的增加將為全市經濟帶來活力，但同樣為城市交通增加壓力。此前，曼哈頓華埠 的布碌崙 (布魯克林 )大橋(Brooklyn Bridge)就因為流動攤販顯著增多，障礙了人流和車流正常行進，於上月遭市交通局整治，禁止在布碌崙(布魯克林)大橋人行道和單車道擺攤。

為了避免此類現象的再次發生，市議會的流動攤販法案包中，還包括51-A法案，嚴禁常規攤販和流動食品攤販在單車道上擺攤，並且明確禁止攤販在單車道內存放販售商品。法案表示，單車道是道路的一部分，應該由單車騎士進行優先使用。