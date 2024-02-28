華策會州府倡導日 籲增加投資、保護弱勢

華策會在奧伯尼舉行第六屆州府倡導日活動，350餘名員工參與。(華策會提供)

全美最大的亞裔 社會服務機構華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)27日在紐約州 府奧伯尼舉辦了第六屆州府倡導日活動，呼籲為包括華策會在內的亞裔社區機構加大投資 ，並擴大對弱勢群體起到保護作用的政策或立法。超過350名華策會員工聚集在州府參與了這場集會。

華策會本年度的重點倡導方向包括增加投資和保護弱勢兩大方面。其中在直接投資方面，華策會呼籲州府向亞裔團體投資5435萬元，以解決紐約州亞裔美國人社區長期以來都處在被政策忽視的陰影中的問題。同時呼籲通過立法方式提供400億元投資，以確保重要項目和安全網服務擁有充足的資金。

在弱勢群體保護方面，華策會呼籲州府提高家庭護理員的工資，並為醫保提供更充足的資金，以便實現以12小時分班工作制取代現存的24小時無休工作制，使他們能獲得更好、更有尊嚴的工作條件。此外，還呼籲州立法機構通過「正當理由驅逐」(Good Cause Eviction)議案，以保護租戶免遭不公正驅逐，以及為無證移民建立永久性失業保障計畫，投資5億元用於幫助他們順利度過失業過渡期。

此外，華策會還提出「公正薪酬運動」(Just Pay Campaign)，以確保勞動者能獲得足以維持家庭生計的薪資，並恢復和擴大對社區中心、成人掃盲、青少年暑期就業計畫、老年人住房支持、護理機構、兒童早期教育和兒童保護等多方面的社會服務事務的支持。

華策會執行長何永康表示，他們的倡導是對所有紐約人聲音的放大，而同時也更聚焦於長期受到忽視和亞裔社區。他強調，亞裔是紐約州數量增長最快的人群，而舉辦州府倡導日的初衷也是向奧伯尼的官員發出強有力的信息：州預算必須能夠反映亞裔社區的需求。

當日與華策會會面的民選官員包括華裔州參議員曲怡文、劉醇逸、州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、亞裔州眾議員瑞嘉(Steven Raga)，以及與亞裔社區聯繫較為緊密的州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)、愛潑斯坦(Harvey Epstein)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)等。