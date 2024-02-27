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連江同鄉會元宵聯歡 慶美中建交45周年

記者胡聲橋／紐約報導
連江同鄉會舉辦「溫暖迎春 共慶元宵」晚會。(連江同鄉會提供)
連江同鄉會舉辦「溫暖迎春 共慶元宵」晚會。(連江同鄉會提供)

美國連江同鄉會近日在布碌崙(布魯克林)舉辦了「溫暖迎春 共慶元宵」聯歡晚會，並慶祝美中建交45周年。州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、市議員莊文怡、中國駐紐約總領館主任潘焱、華社各社團領導人及旅美連江鄉親300多人參加了這次晚會。

連江同鄉會主席張雲在晚會上祝願大家元宵節快樂，也祝願大家龍年行大運，幸福吉祥。他在致辭中說，元宵節是春節的壓軸戲，不僅寄託著人們對美好生活的嚮往和追求，更是弘揚和傳承中華5000年傳統文化的好機會。

張雲表示，華僑身在海外，應該讓美國和世界更多了解中華民族的燦爛文化，讓子孫後代把中華文化一代代傳承下去，薪火相傳，生生不息。

晚會節目包括舞蹈、京劇、書法、猜燈謎等，還特別向每位嘉賓派送湯圓，祝福元宵節。晚會播放了曾經受過連江同鄉會幫助的王建榕先生返鄉生活的錄像片段，他通過視頻表達了對連江同鄉會的感激之情。

在2020年，來美兩年的王建榕被查出患有淋巴癌，因為美國無親友，願意回家鄉治療。同鄉會當時共籌集5萬多元善款，將王建榕護送回連江老家。

在提到美中建交45周年時，張雲表示，回顧建交45周年，美中友好關係來之不易，對華人華僑尤其重要。華人華僑應該在中美關係中起橋梁紐帶作用，講好美中兩國故事，解釋好兩國存在的差異和分歧，努力用民間的力量推動美中關係向更好的方向發展。「美中關係好，華人華僑好。」

華人 元宵節 布碌崙

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