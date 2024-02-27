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市議員擬提案 補助小商戶加強防盗

記者許君達╱紐約報導
紐約零售業盜竊猖獗，市議員計畫提案要求政府為商戶直接發放補助金以升級防盜設施。圖為零售商為店內商品上鎖以防盜。（歐新社）
紐約零售業盜竊猖獗，市議員計畫提案要求政府為商戶直接發放補助金以升級防盜設施。圖為零售商為店內商品上鎖以防盜。（歐新社）

針對當前零售業盜竊案件激增的情況，市議會計畫立法為小商家提供現金補助，以支持他們升級安保設備。

據報導，市議會小企業委員會主席費力茲(Oswald Feliz)表示他計畫在本周，正式提交一項「小企業保護議案」(Small Business Protection Act)。議案要求市府為小型零售企業或商戶直接發放補助金，用於購買監控攝影機、有機玻璃防砸窗戶以及緊急呼叫系統等安全設備。

議案規定，所有在商業設施底層經營的零售商戶，只要符合聯邦法規規定的小企業資格，就都有條件獲得這筆補助金。

不過，該議案並未規定具體的補助金數額，也沒有明確要求市府的哪個機構負責管理這項計畫。費力茲則表示，這並非疏忽，而是有意留下談判空間，為這項議案能夠在談判中取得共識並盡快通過鋪平道路。

選區位於布朗士的費力茲強調，小企業是城市經濟的重要毛細血管，而要保護小商家們免遭猖獗的盜搶犯罪威脅，成本也並不高昂。他在與選區內的雜貨店店主溝通後了解到，每家店鋪只需大約8000元就足夠安裝高質量的監控系統。

對於費力茲的提案，市長發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)不置可否，但表示提案內容與市府打擊犯罪的議程相吻合。

據統計，紐約市2023年的商店盜竊罪數量比疫情前的2019年增加了64%，是全美24個大城市中增幅最大的。州長霍楚(Kathy Hochul)則透露，2022年，全紐約州因零售業盜竊而損失的商品價值大44億元，其中絕大部分竊案都發生在紐約市，而州府當年因盜竊案而損失的消費稅更是高達1億7600萬元。

紐約市 零售業 布朗士

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