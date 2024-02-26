我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

金兌錫成立競選辦公室 傾聽民意

記者高雲兒／紐約報導
州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室，宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加。(記者高雲兒／攝影)
州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室，宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加。(記者高雲兒／攝影)

州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加；金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。

25日下午，在三個孩子和妻子的陪同下，金兌錫宣布啟動連任競選活動，並稱這是一件早該做的事情；他提到，兩年前雖然勝選，但是優勢非常微弱，「我當時甚至沒有競選經理，也沒有認真對待我的對手」。

他同時宣布，這間位於緬街41-70號內的競選辦公室天天開放，開放時間為中午12時至晚上9時，「這也是一個和選民溝通的好機會，因為人們隨時都可以來，諮詢他們的問題，讓我與大家更真誠地溝通」。

他表示，自己作為成長在法拉盛的亞裔，與這裡的選民感同身受，「當法拉盛下雨時，我們家也不可倖免。我感受到你們的喜怒哀樂，因此我為你們奮戰。」

金兌錫提到，自己主要關注的議題分為三方面，第一是安全，「很多亞裔老人晚上去購物甚至感到不安，我們需要重建信任和信心，讓大家感到安全」。

他強調，自己多次為警方爭取資金，並不像傳聞所說反對警察，也不是想通過取消現金保釋來鼓勵犯罪，「本意是為了讓很多誤入歧途的犯小錯的人，有第二次重來的機會，但那需要後期的培訓和工作機會，可是這一部分我們沒有做好，所以導致現狀，我們之後會在後期工作上努力」。

金兌錫稱第二是為了給老人提供更多平價住房，第三則是扶持小商業，為當地社區創造更多機會，「中產階級和工薪階層都在縮水，我們需要保證大家的生活質量」。

多名社區人士出席了此次活動。法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得說，金兌錫多年來的工作有目共睹，成績頗佳，「而且他是州眾議會老齡委主席，如果他不做，可能20年拿不回這個位置，我們社區這麼多老人，需要這樣的議員」；他也承認金兌錫仍有進步空間，比如成人日間管理中心亂象叢生，「希望他可以之後可以頒發執照，讓行業規範化。」

大帝國成人日間護理中心負責人張寶利表示，金兌錫去年曾多次就日間護理中心的問題舉辦聽證會，一直為老人爭取利益。

亞裔之友大聯盟主席李天骥表示，金兌錫當選多年，為亞裔社區的教育、老人等謀取不少福利，希望他能夠連任；同時希望他可以更多聽取華人社區聲音，了解華裔需要。

州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室，宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和...
州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室，宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。(記者高雲兒...
金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。(記者高雲兒...
金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。(記者高雲兒／攝影)
金兌錫位於緬街41-70號內的競選辦公室七天開放，從中午12時持續到晚上9時。(...
金兌錫位於緬街41-70號內的競選辦公室七天開放，從中午12時持續到晚上9時。(記者高雲兒／攝影)
25日下午，在三個孩子和妻子陪同下，金兌錫宣布啟動連任競選活動。(記者高雲兒／攝...
25日下午，在三個孩子和妻子陪同下，金兌錫宣布啟動連任競選活動。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 法拉盛 華人

上一則

華埠龍年新春大遊行人潮洶湧 州、市長等官員出席

下一則

陳熠舉辦連署簽名說明會

延伸閱讀

離開法拉盛賭檔 女子清晨遭亞裔男性侵刺傷

離開法拉盛賭檔 女子清晨遭亞裔男性侵刺傷
月圓無屆藝術展 法拉盛市政廳登場

月圓無屆藝術展 法拉盛市政廳登場
挑戰金兌錫 陳熠：打擊犯罪、支持平價住房列首要

挑戰金兌錫 陳熠：打擊犯罪、支持平價住房列首要
金兌錫召開老齡會 聚焦耆老社交孤立

金兌錫召開老齡會 聚焦耆老社交孤立

熱門新聞

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08

超人氣

更多 >
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏