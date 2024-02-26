金兌錫成立競選辦公室 傾聽民意

州眾議員金兌錫25日在法拉盛的競選辦公室，宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加。(記者高雲兒／攝影)

州眾議員金兌錫25日在法拉盛 的競選辦公室宣布啟動連任競選活動，數百名社區人士和志願者參加；金兌錫表示，希望競選辦公室的存在，能夠為他傾聽民意構築更流暢的通道。

25日下午，在三個孩子和妻子的陪同下，金兌錫宣布啟動連任競選活動，並稱這是一件早該做的事情；他提到，兩年前雖然勝選，但是優勢非常微弱，「我當時甚至沒有競選經理，也沒有認真對待我的對手」。

他同時宣布，這間位於緬街41-70號內的競選辦公室天天開放，開放時間為中午12時至晚上9時，「這也是一個和選民溝通的好機會，因為人們隨時都可以來，諮詢他們的問題，讓我與大家更真誠地溝通」。

他表示，自己作為成長在法拉盛的亞裔 ，與這裡的選民感同身受，「當法拉盛下雨時，我們家也不可倖免。我感受到你們的喜怒哀樂，因此我為你們奮戰。」

金兌錫提到，自己主要關注的議題分為三方面，第一是安全，「很多亞裔老人晚上去購物甚至感到不安，我們需要重建信任和信心，讓大家感到安全」。

他強調，自己多次為警方爭取資金，並不像傳聞所說反對警察，也不是想通過取消現金保釋來鼓勵犯罪，「本意是為了讓很多誤入歧途的犯小錯的人，有第二次重來的機會，但那需要後期的培訓和工作機會，可是這一部分我們沒有做好，所以導致現狀，我們之後會在後期工作上努力」。

金兌錫稱第二是為了給老人提供更多平價住房，第三則是扶持小商業，為當地社區創造更多機會，「中產階級和工薪階層都在縮水，我們需要保證大家的生活質量」。

多名社區人士出席了此次活動。法拉盛華人 (工商)促進會首席顧問杜彼得說，金兌錫多年來的工作有目共睹，成績頗佳，「而且他是州眾議會老齡委主席，如果他不做，可能20年拿不回這個位置，我們社區這麼多老人，需要這樣的議員」；他也承認金兌錫仍有進步空間，比如成人日間管理中心亂象叢生，「希望他可以之後可以頒發執照，讓行業規範化。」

大帝國成人日間護理中心負責人張寶利表示，金兌錫去年曾多次就日間護理中心的問題舉辦聽證會，一直為老人爭取利益。