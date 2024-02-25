市議會攤商提案 恐擠占人行道

市議會提案，擬規定街頭攤販可以在距路邊兩呎處擺攤，且可在任何障礙物附近，恐擠占人行道空間。圖為曼哈頓華埠。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 一項新提案或將讓本就狹窄的人行道更難通行。市議會進步黨團副主席羅薩(Carmen De La Rosa)日前提案，擬規定街頭攤販可以在距路邊兩呎處擺攤，且可在任何障礙物附近，意味著攤販可在樹木、報攤、自行車架等前面擺攤，若通過，恐擠占行人道路。

根據提案內容，攤販可將攤位擺放在距路邊兩呎的位置，比目前的標準多出六吋。除此之外，提案還允許攤販可將攤位擺放在任何障礙物附近。這意味著攤販實際上無需受距離約束，可在任何障礙物前設立攤位。

新提案中對於「障礙物」並未給出明確的定義，因此，自行車架、公共長椅、報攤和郵箱等裝置都可以被理解為「障礙」。

哈德遜廣場-地獄廚房聯盟(Hudson Yards Hell's Kitchen Alliance)運營副總裁司科斯(Dan Scorse)在日前的聽證會上表示，該提案「將徹底改變人行道的運作方式」。他向市議會提交了一份渲染圖，顯示如果該提案通過，紐約市的人行道有可能發生的變化。

司科斯說：「該提案還將允許攤販在樹木前設立攤位，甚至在人行道中央擺攤。而根據提案內容，攤販還能夠在另一個攤販前擺攤。」

市清潔局(DSNY)副局長梅羅拉(Ryan Merola)也對提案表達擔憂；他表示：「任何攤販相關提議，都必須優先保障人行道的可用性。而這一提案明顯存在誤用人行道空間的問題。」

羅薩則堅稱她並非想使人行道變得寸步難行，而是希望讓攤販了解，可以在哪些地方做生意，以及如何做生意。

該提案僅是市議會有關保障攤販權益的一系列立法的其中一項。長期以來，曼哈頓華埠 都有不少無證攤販亂擺攤。許多小販甚至直接將商品放在地上，擠占行人空間的同時，也影響市容。

今年1月3日起，攤販被禁止在布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)擺攤賣貨，立即引來了不少反對之聲，認為這是切斷攤販生計；市議員高步邇(Gale Brewer)日前則提案，計畫推翻市長亞當斯 (Eric Adams)的這一禁令。