華人走線客尋生計 嘆找工頻碰壁

不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

一對來自廣東的走線 情侶日前透過皇后區法拉盛 一家仲介介紹美甲店工作，卻被告知採「擇優錄取」制，非培訓就可留下，要求仲介和美甲店退回仲介費和材料費未果，在社群媒體 上發文抱怨，引來不少同為走線客的華人表示找工四處碰壁；不過仲介和美甲店店長也表示，工作本來就要花時間培訓，無法馬上答應錄用。

李傑(化名)和王麗(化名)今年26歲，兩人皆有大學學歷，女生此前當化學家教，男生則是銀行信用卡推銷員；他們近日透過仲介介紹，到一間美甲店接受培訓，仲介表示將有機會被留下聘用，但沒想到美甲店是「擇優錄取」，未保證他們能夠獲得工作。

李傑表示，當初仲介告訴他們做美甲賺錢，可以去學美甲，學習完就能留店，並會按留店的方向培養，培訓時間大約兩、三周，並向他們收了200元仲介費。

隔天他們到美甲店，被要求再交出每人100元的材料費，店長表示，只有表現好、技術過關才能被正式聘用；李傑和王麗反應，這與仲介先前承諾的「培訓後留店」的說法不同，但由於已在收據上簽字，且無合理退款理由，仲介拒絕了他們的退款請求。

李傑事後撥打311熱線求助，結果被轉到消費者熱線，然而客服要求找執照部門和監督部門，此後電話再沒有人接。情急之下，他們將自己的遭遇發布在了社群媒體上，引發許多同是走線客前來訴苦，表示工作四處碰壁，就算找到工作也無法穩定，「基本上做幾個月就會換工作了」。

美甲店店長則回應，開店幾十年都是用心培養真正想要工作的人，「學美甲是需要時間和過程的，實在是沒有辦法第一天就答應他們留下來工作」；該店店長也說，李傑跟王麗兩人沒有提前與店做好溝通，第二天突然告知不來培訓，並突然要求退款，「給他們打電話也不接，消息也不回」。

仲介對此表示，他們公司多年在法拉盛為民服務，皆以誠信為本，所有來找工作的走線客皆是買斷不退款，想要試工的人，也必須拿當初的收據才能退款；該名仲介也說，當時沒有承諾李傑跟王麗一定會在美甲店留下來，「每家店都是需花時間培訓的，不能保證他們日後能一直留在那家店工作。」