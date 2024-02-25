華人走線客尋生計 嘆找工頻碰壁
一對來自廣東的走線情侶日前透過皇后區法拉盛一家仲介介紹美甲店工作，卻被告知採「擇優錄取」制，非培訓就可留下，要求仲介和美甲店退回仲介費和材料費未果，在社群媒體上發文抱怨，引來不少同為走線客的華人表示找工四處碰壁；不過仲介和美甲店店長也表示，工作本來就要花時間培訓，無法馬上答應錄用。
李傑(化名)和王麗(化名)今年26歲，兩人皆有大學學歷，女生此前當化學家教，男生則是銀行信用卡推銷員；他們近日透過仲介介紹，到一間美甲店接受培訓，仲介表示將有機會被留下聘用，但沒想到美甲店是「擇優錄取」，未保證他們能夠獲得工作。
李傑表示，當初仲介告訴他們做美甲賺錢，可以去學美甲，學習完就能留店，並會按留店的方向培養，培訓時間大約兩、三周，並向他們收了200元仲介費。
隔天他們到美甲店，被要求再交出每人100元的材料費，店長表示，只有表現好、技術過關才能被正式聘用；李傑和王麗反應，這與仲介先前承諾的「培訓後留店」的說法不同，但由於已在收據上簽字，且無合理退款理由，仲介拒絕了他們的退款請求。
李傑事後撥打311熱線求助，結果被轉到消費者熱線，然而客服要求找執照部門和監督部門，此後電話再沒有人接。情急之下，他們將自己的遭遇發布在了社群媒體上，引發許多同是走線客前來訴苦，表示工作四處碰壁，就算找到工作也無法穩定，「基本上做幾個月就會換工作了」。
美甲店店長則回應，開店幾十年都是用心培養真正想要工作的人，「學美甲是需要時間和過程的，實在是沒有辦法第一天就答應他們留下來工作」；該店店長也說，李傑跟王麗兩人沒有提前與店做好溝通，第二天突然告知不來培訓，並突然要求退款，「給他們打電話也不接，消息也不回」。
仲介對此表示，他們公司多年在法拉盛為民服務，皆以誠信為本，所有來找工作的走線客皆是買斷不退款，想要試工的人，也必須拿當初的收據才能退款；該名仲介也說，當時沒有承諾李傑跟王麗一定會在美甲店留下來，「每家店都是需花時間培訓的，不能保證他們日後能一直留在那家店工作。」
另外該名仲介提到，兩人在收據上已經簽名，等同同意與仲介間的條款，另外兩人與美甲店也沒有簽署正式雇用合同，不能平白無故在社群媒體上說涉及欺騙行為。
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