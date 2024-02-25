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長島華男再入境面臨遣返 起訴國安部經營非法按摩被捕

記者劉梓祁／紐約報導
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，起訴國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，起訴國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

一名中國籍男子在多年前於長島經營非法按摩店被捕，於日前入境紐約甘迺迪機場(JFK)時再被拘留並面臨遣返，他於近日在紐約南區聯邦法院(SDNY)提出訴訟，起訴聯邦國土安全部(DHS)，指當局行動程序失當。

根據法院文件，53歲的原告薛永軍(Yongjun Xue，音譯)，在20日從香港乘坐飛機抵達甘迺迪機場，但在入境時，觸發了海關與邊境保護局(CBP)系統中的逮捕令，遭到執法人員拘留，並被告知當天將被遣送至香港或中國。

對此薛永軍不滿，透過律師起訴國土安全部，表示當局對他的扣留缺乏依據，且破壞知情權；薛永軍的代理律師庫蘭(Michael Curran)在文件中稱，若薛永軍「被遣送回中國」，他「將遭受無法彌補的傷害」，且聯邦機關將無法裁定薛永軍「完全不知情的驅逐令」。

2021年9月，薛永軍在長島納蘇郡(Nassau County)因管理非法足療店被捕，案件隨後進入司法程序。然而，他在起訴書中辯稱，由於語言障礙等「混亂情形」，自己並不知情且錯過出庭日期，才導致納蘇郡地區法院向他發出逮捕令，並錄入海關與邊境保護局系統。

因此，庫蘭要求法院命令海關與邊境保護局延遲對薛永軍的遣返，直到當局和移民局(USCIS)舉行聽證會，以維護正當程序和原告知情權。同時，薛永軍也要求獲得其他救濟。

在機場被扣留後，薛永軍於過堂時對三年前的罪名表示不認罪，最後被判不須交保；紀錄顯示，他被控「未經授權從業」罪。

儘管如此，此次並非薛永軍首次起訴聯邦。2018年2月，他曾向海關與邊境保護局和移民局提起訴訟，原因為他基於公民妻子提交的身分調整申請未有進展，最後敗訴。根據法院，薛永軍在同年6月取得綠卡，目前為中國公民。

移民局 長島 遣返

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