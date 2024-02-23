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詹樂霞法拉盛慶龍年新春 官民同樂

記者高雲兒╱紐約報導
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，圖為扇子舞表演。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，圖為扇子舞表演。(記者高雲兒／攝影)

為了慶祝龍年新春，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)以及亞太公共事務聯盟紐約分會(APAPA)，於21日在皇后區法拉盛市政廳舉辦慶祝活動，皇后區多名亞裔官員和眾多民眾參加。

當晚的活動以舞獅開場，身為主辦方之一，詹樂霞說，這是她作為州檢察長，第一次舉辦農曆新年慶祝活動，而這個節日代表著家庭和傳統；她邀請現場屬龍的人舉手，說「龍代表著好運、健康和繁榮」。

詹樂霞提及，農曆新年終於成為紐約州的公校假期，「所以孩子們再也不用在傳統和上學之間做抉擇」；她將一如既往地支持亞裔，比如提供多語言的諮詢熱線，供民眾反應仇恨犯罪事件，「我們將繼續與執法部門合作，確保社區安全，打擊仇恨犯罪，因為紐約的價值觀就是多元、包容和接納，我們希望社區的每個人都知道這一點」。

華商會理事長首席顧問杜彼得表示，華商會從來沒有和任何機構聯合舉辦農曆新年慶祝活動，但是他敬佩詹樂霞的勇敢正義，所以在詹樂霞提出邀請後欣然答應。州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫在恭賀農曆新年的同時，感激詹樂霞為了正義所做的抗爭，「她不只是為紐約，也為全美都爭取正義」。

市主計長蘭德(Brad Lander)用中文恭賀民眾「新年快樂」，市議員魏普林(David Weprin)、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、民事法官江伊敏(Evelyn Gong)等出席。

州檢察長詹樂霞聯合華商會以及亞太公共事務聯盟紐約分會，於21日在法拉盛市政廳舉辦...
州檢察長詹樂霞聯合華商會以及亞太公共事務聯盟紐約分會，於21日在法拉盛市政廳舉辦慶祝活動。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫在恭賀農曆新年的同時，感激詹樂霞為了正義所做的抗爭...
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫在恭賀農曆新年的同時，感激詹樂霞為了正義所做的抗爭。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
詹樂霞表示，這是她作為州檢察長，第一次舉辦農曆新年慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)
詹樂霞表示，這是她作為州檢察長，第一次舉辦農曆新年慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)
華商會理事長首席顧問杜彼得表示，他敬佩詹樂霞的勇敢正義。(記者高雲兒／攝影)
華商會理事長首席顧問杜彼得表示，他敬佩詹樂霞的勇敢正義。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞聯合華商會以及亞太公共事務聯盟紐約分會，21日在法拉盛市政廳舉辦慶...
州檢察長詹樂霞聯合華商會以及亞太公共事務聯盟紐約分會，21日在法拉盛市政廳舉辦慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫在恭賀農曆新年的同時，感激詹樂霞為了正義所做的抗爭...
州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫在恭賀農曆新年的同時，感激詹樂霞為了正義所做的抗爭。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
州檢察長詹樂霞21日在法拉盛舉辦慶新春活動，以舞獅開場。(記者高雲兒／攝影)
皇后區多名亞裔官員和眾多民眾參加。(記者高雲兒／攝影)
皇后區多名亞裔官員和眾多民眾參加。(記者高雲兒／攝影)

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