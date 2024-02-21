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前韓外長康京和 任亞洲協會主席

記者張心／紐約報導
前韓國外交部長康京和擔任亞洲協會新一任主席兼首席執行長。(亞洲協會提供)
前韓國外交部長康京和擔任亞洲協會新一任主席兼首席執行長。(亞洲協會提供)

亞洲協會(Asia Society)宣布，任命前韓國外交部長康京和(Kang Kyung-hwa)擔任協會主席兼首席執行長，任期將於今年4月開始，這是亞洲協會歷史上首次有東亞裔韓裔女性擔任此職位。

康京和曾在2017年至2021年間，任職韓國第38任外交部長，也是韓國歷史上首位女性外交部長。在此之前，她曾於2006年加入聯合國工作，先後擔任人權事務副高級專員、人道主義事務助理秘書長、及秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的高級政策顧問。

出生於1955年的康京和，在加入外交領域工作之前，曾是一名新聞工作者，在韓國廣播公司(KBS)英語廣播平台擔任製作人。此後加入韓國世宗大學任職英文系教授，特聘為外交部國際組專家，並擔任南韓前總統金大中的口譯員，因在與美國前總統柯林頓(Bill Clinton)的翻譯中表現優良，逐步開始在韓國外交部擔任多個職位。

亞洲協會表示，康京和一直專注於人類尊嚴與和平價值觀，始終支持和分享亞洲協會目標。在擔任韓國外交部長期間，領導韓國加強亞洲和平與共同繁榮，為亞洲與世界的緊密同行做出巨大貢獻。

對此，康京和表示，很榮幸能夠成為亞洲協會新一任主席和首席執行長。協會一直致力於提升世界對亞洲的了解和認知，為世界和亞洲建立溝通的橋梁，這一工作在當前比任何時候都重要。當前急需在軟性實力和包容性政策層面有領導性的非營利組織，幫助世界從緊張的地緣政治中解脫。

韓裔 亞裔 聯合國

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