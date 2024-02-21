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春節中、老年九人排球賽 布碌崙舉辦

記者胡聲橋／紐約報導
主辦者為春節中老年九人排球賽中年組冠軍隊——龍旺隊頒獎。(華體會提供)
主辦者為春節中老年九人排球賽中年組冠軍隊——龍旺隊頒獎。(華體會提供)

由紐約華人文娛體育總會(華體會)和布碌崙(布魯克林)排球協會主辦的「2024春節中老年九人排球聯誼賽」日前在布碌崙羅斯福高中(FDR High School)舉行，以迎接龍年新春。八支球隊經過激烈拼殺，最終龍旺隊和華體會隊分別奪得中年組和元老組的冠軍。

當日雖然室外寒風凜冽，但布碌崙羅斯福高中體育館內「2024春節中老年九人排球聯誼賽」卻拚搶激烈，進攻和防守都可圈可點，引來了觀眾的陣陣喝彩。

這次聯誼賽分中年組和元老組兩個組別，兩組各有四隻球隊參賽。當天40歲以上的中年組有校聯隊、龍旺隊、中美玻璃和華體會四支球隊參賽，55歲以上的元老組則有華體會、布碌崙排協、8大道和海南隊四支隊伍展開競爭。共有來自紐約五大區的近百名華裔排球愛好者參加了該賽事。

在當天下午舉行的開球儀式，華體會會長趙立衍說，在春節期間舉行這次比賽，既是為了豐富華社的文娛活動，慶賀龍年新春的到來，也鼓勵大家冬天也要多從事體育活動，強身健體。

州參議員曲怡文幕僚長張意表示，排球是布碌崙華社一項傳統的體育項目，她希望這一賽事能向華社進一步傳達健康生活的理念。

經過激烈角逐，最終龍旺隊奪得中年組冠軍，中美玻璃隊獲亞軍，校聯隊和華體會隊分列第三和第四；元老組冠軍由華體會隊獲得，亞軍由8大道隊奪得，海南隊和布碌崙排協隊位列第三和第四。在球賽結束後，主辦方晚上還舉行了頒獎儀式和慶功宴。

春節中老年九人排球賽布碌崙火熱進行中。(記者胡聲橋 / 攝影)
春節中老年九人排球賽布碌崙火熱進行中。(記者胡聲橋 / 攝影)
春節中老年九人排球賽布碌崙火熱進行中。(記者胡聲橋 / 攝影)
春節中老年九人排球賽布碌崙火熱進行中。(記者胡聲橋 / 攝影)
春節中老年九人排球賽組織方和參賽方合影。(記者胡聲橋 / 攝影)
春節中老年九人排球賽組織方和參賽方合影。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙 8大道 華人

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