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紐約客談╱租金穩定訴訟 華人房東免憂

紐約客談

最高法院半年之內第二次將試圖挑戰紐約「租金穩定法」的官司擋在門外，意味著試圖從憲法層面指控保障租客權益的地方規定至少在短時間內很難得到想要的結果。這個決定可以說是貫徹了占據多數席位的保守派們所擁抱的「州權至上」精神，從各界反饋上看，此結果也並未出乎意料。

紐約的華人房東大可放心，他們基本不會被這條法律影響到。

首先，「租金穩定法」針對的是1970年代以前的多戶型公寓建築，在全市範圍內約有100萬套這樣的住房，而目前擁有這些物業絕大多數都是財團或社會機構。華人房東普遍擁有的獨棟房屋不受此法管制，只要租金的漲幅合理，不必擔心觸法。

此外，「租金穩定法」也與保護租霸風馬牛不相及。穩定租金的保護對象主要是在同一間居室內長期居住的房客。在擁有大量穩租公寓的曼哈頓華埠，對於一些住了一輩子的華人長者來說，穩租法幾乎是讓他們能夠安居、不必擔心被隨意掃地出門的唯一保障。根據規定，穩租單元一旦轉租，便不再受法律保護，以投機取巧為目的的租霸沒有空子可鑽。

看似並不太符合自由市場精神的「租金穩定法」在全美獨一無二，很好地體現了美國之大，也體現了紐約獨一無二的特殊性：在人口和資本全都如此高密度的狹窄區域內，如果放任租房市場的定價權，勢必導致貧富兩極化，像一些第三世界大城市一樣，一半成為全球富豪的「行宮」、一半淪為赤貧者的貧民窟。無論是從經濟還是社會公正上，我們都不會希望看到這樣的情況出現。保護租客既是人道主義，也是經濟健康的客觀要求。

租金 華人 房東

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