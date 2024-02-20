挑戰金兌錫 陳熠：打擊犯罪、支持平價住房列首要

陳熠(左)拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智交流(右)。(記者高雲兒／攝影)

將在今年參選法拉盛 第40選區州眾議員 的民主黨社區人士陳熠，19日訪問世界日報，受到了社長張宗智的接待；他表示將以年輕一代華人的身分，積極參與社區服務，特別是在降低犯罪率、提供平價住房等方面做出努力。

陳熠曾於兩年前參選皇后區 第25選區市議員，並取得第二高票的成績。他將在今年參選法拉盛第40選區州眾議員，並在民主黨初選中挑戰現任金兑錫。

在訪談中，陳熠分享了自己的成長經歷，他在13歲移民美國後，在皇后區完成了初中、高中和大學的學業，並在醫療用品行業創業，大部分時間都在皇后區度過。他回憶起大約12年前為國會眾議員孟昭文做義工的經歷，這成為了他參與政治的契機，「最大的感受是，她是華人，可以幫助大家做很有意義的事情」。

之後，陳熠積極參與社區活動，目前擔任法拉盛大聯盟副主席、皇后郡青年民主黨亞太裔核心小組創會成員等職務，長期為社區爭取福利、維權抗議，並與不同族裔合作，爭取華裔在主流社會中的地位。

他表示，如果自己當選，將會首先致力於降低犯罪率，他指出，近年推出的保釋法案和清白法案都在一定程度上導致犯罪率上升，「我會把治安放在第一位，讓大家出行的時候感到安全」。