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衛生欠佳 3餐館遭勒令停業含布碌崙1中餐廳

記者范航瑜／紐約報導
位於布碌崙克萊森大道344號的新北京餐館，在9日的突擊檢查中，因違規分數高達52分而被命令關閉，目前餐廳已達標，重新開業。(取自谷歌地圖)
位於布碌崙克萊森大道344號的新北京餐館，在9日的突擊檢查中，因違規分數高達52分而被命令關閉，目前餐廳已達標，重新開業。(取自谷歌地圖)

三家餐廳近日因違反衛生規定，被紐約市衛生局(Department of Health)勒令暫時停業，其中包括一家中餐館和一家日式拉麵店。長期以來，市衛生局會進行不定期的餐廳衛生與安全檢查，多數餐廳均成功通過這些檢查，然而仍有少數未能達到衛生局的標準，主要問題包括餐廳設施損壞、存在寄生蟲和食物保溫問題等。

通常，違反食品安全規範的餐廳會面臨罰款，市衛生局會根據違規程度從而打分，違規分在零到13分之間的餐廳將獲得A級評級，而28分以上則被評為C級。此外，如遇到老鼠、蟑螂等無法立即解決的公共衛生風險，餐廳可能會被勒令關閉。

位於布碌崙(布魯克林)克萊森大道(Classon Ave.)344號的新北京餐館(New Peking)，在本月9日的突擊檢查中，因52分的違規分而遭勒令關閉。

市衛生局列出的違規原因如下：有蟑螂活動，餐廳環境未能有效防止嚙齒動物、昆蟲或其他害蟲滋生問題；應冷藏的食品溫度超過了41度，熏製或加工過的魚產品溫度超過了38度；有人員在餐廳內抽菸或使用電子菸；缺乏與蟲害管理專業公司的有效合約；以及熟食未能保持在140度以上等等。

在被勒令關閉五天後，市衛生局於本月14日對新北京餐廳進行了再次檢查，此次檢查的得分已達到A級標準。但檢查仍發現了食品存儲中未能保證免受充分污染的問題。

據悉，新北京餐廳目前已經重新開業，商家對於衛生問題的詢問尚未作出回應。

除新北京餐廳外，另外兩家被勒令暫停營業的餐廳包括位於曼哈頓東村(East Village)的葡萄牙餐館Frangos Peri Peri以及布碌崙高地(Brooklyn Heights)的日式拉麵館Kogane Ramen。其中，Kogane Ramen因違規分數高達103分而備受關注，除了與新北京餐廳類似的食品問題外，Kogane Ramen還有老鼠出沒，以及廁所內缺少洗手池。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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