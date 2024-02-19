壟斷稀有藥謀暴利 紐約藥商上訴駁回

紐約藥商壟斷稀有救命藥物並惡意漲價，被紐約州檢察長詹樂霞起訴，判賠超過6000萬且終身禁入製藥行業。(美聯社)

聯邦上訴法院日前駁回了前紐約藥商施克雷利(Martin Shkreli)的上訴，維持了對他的定罪判決。施克雷利因非法壟斷稀有藥物、牟取暴利而被判賠償6460萬元，並且終身不得進入製藥行業。

施克雷利是一名在布碌崙 (布魯克林)的克羅埃西亞與阿爾巴尼亞裔 家庭長大的移民後代，他在對衝基金行業經營多年後，在曼哈頓創立了自己的圖靈製藥公司(Vyera Pharmaceuticals)。然而，該公司並未致力於研發藥物，而是收購了稀有藥物達拉匹林(Daraprim)以及另一種高血壓藥Vecamyl的所有權。

據了解，達拉匹林是唯一一種經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准使用的治療弓形蟲感染的特效藥物，對於患有愛滋病以及其他免疫系統缺陷類病症的人維持生命至關重要。

法庭文件顯示，施克雷利2015年收購達拉匹林後，在一夜之間將其售價，從每片17.5元提高到了750元，漲幅超過4000%。

此後，施克雷利利用其對市場的掌控力和操控技巧實施反競爭行為，以拖延和阻礙仿製藥的研發。根據BBC等媒體的報導，施克雷利的行為在網路上遭到了洶湧的公眾批評，但他並未表現出任何歉意，堅持為自己辯護。

2020年1月，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合聯邦貿易委員會(FTC)對施克雷利、圖靈公司以及他的商業夥伴提起聯邦訴訟，指控他們的反競爭行為以及該行為對公民生命安全構成威脅。此後，包括加州 、伊州在內的六個州的檢察長也加入了訴訟。

詹樂霞表示，施克雷利多年來為了商業利益，不負責任地將患有疾病的弱勢人群置於巨大風險之中，通過抬高這些患者獲取救命藥的門檻賺取了數百萬元。她強調，將個人利益置於人民生命健康之上的人不會被紐約容納。

2022年年初，紐約南區聯邦法院裁定起訴理由成立，施克雷利被判罰金總共6460萬，並且終身被禁止以任何身分進入或參與製藥行業。經過上訴程序，聯辦第二巡迴上訴法院駁回了施克雷利的訴求，維持原判。