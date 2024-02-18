班森賀華社攜美食 感謝62分局助力新春遊行

班森賀華社與62分局共慶新年，感謝分局對新春大遊行的支持。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社人士，日前帶著食物和新春吉祥物等前往轄管的市警62分局，與警員一起歡慶龍年新年，同時也感謝警局保一方平安，協助班森賀華社成功舉辦新春大遊行。

布碌崙華人 社區服務中心負責人羅添福在活動上表示，今年班森賀的新年大遊行能成功舉辦，他首先要感謝62分局的警員維持秩序，並請來了騎警、市警總局軍樂隊以及紐約亞裔 警務協會(NYPD Asian Jade Society)為遊行增光添彩。

州眾議員寇頓(William Colton)向在場的警員和民眾送上新春祝福，祝願農曆龍年給大家帶來好運和繁榮興旺。他還向62分局警員一年來的辛勤付出表示深切的感謝。市議員莊文怡也向警員們送上美好的祝福，她說她不僅支持市警62分局，而且支持不顧危險維護紐約安全的所有警員。

62分局局長劉志強(Eddie Lau)感謝社區帶來的美食和新春祝福，也感謝民代、社區、商家等對警方的支持。身為一名華人分局局長，他說這種春節同慶活動，既讓警員們更多了解中華文化，而且也讓警局和社區之間的凝聚力增強了，並肩合作打擊犯罪。

62分局負責社區事務的警探阿戈斯塔(Stephen Agosta)，歷年來一直幫助班森賀華社安排春節大遊行，他感謝華社服務中心連續八年推出新春大遊行，為社區做出貢獻；市警62分局社區委員會主席瓦倫丁(Sonia Valentin)感謝華社豐富了社區與62分局之間的互動和交流。

福臨門宴會廳贊助了當天的食物，萬隆超市提供了水果，伍燕珊贊助了飲料和披薩。包括李秀燕、劉偉棠、陳麗娜、李志波、陳剛以及寇頓幕僚長賀立寧等人出席了該活動。