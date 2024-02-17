紐約客談╱狀告社群媒體巨頭 勝算多少？

紐約市 政府近日聯合多方向五家社群媒體 巨頭發起訴訟戰，指控它們應對青少年心理健康 狀況的惡化負責。從正義性和必要性上看，父母們苦網癮久矣，這項指控道出了人們的心聲，應該很少有人會存在異議。不過，官司到底要如何去打，目前還讓人難以樂觀。

首先，市府方面目前釋出的指控內容過於泛泛，至少在公眾層面，還沒有看到有力的數據和邏輯關係去呈現強大的說服力。比如，訴狀中引用數據稱，在紐約市的高中生中，有近八成學生每日花費長時間進行網路娛樂，還有接近四成存在心理健康問題。然而，這兩個數據之間是否存在能夠讓網路巨頭們重金聘請的法律顧問難以辯駁的強相關性？也許見仁見智，唯一明確的是，對方的陣容一定是全美甚至全球最強大的律師團。

此外，從美國的司法實踐經驗上看，原告方的訴求必須明確，但同時也需要給被告方留下談判和退讓的空間。從此案的公開消息看，紐約市直接針對這些社群平台賴以生存的商業模式，相信對方很難接受揮刀「自宮」的訴求。要知道，即使權勢強大如聯邦政府、理由充足如國家安全，至今為止也對一個TikTok一籌莫展，紐約市想憑藉一紙精神健康指南的精神一下挑戰五家，簡直像挑戰風車的唐吉軻德。

也許有人會說，既然這些網路公司確實需要約束和治理，紐約市願意牽頭去做一件大快人心的事，即使不成功也不會損失什麼。然而打官司是要花錢的。如果政府要去打一場勝算很低的大型官司，我們作為納稅人，關心一下自己繳納的稅金被如何用掉，也是理所應當的。