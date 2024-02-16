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紐約客談／多管齊下 解決校園暴力

紐約客談

校園頻發的持刀械刺傷事件以及槍擊案，引起華人家長的擔憂和恐慌，擔心孩子在校園中的安全無法得到保障，學校本應是促進學生學習和個人成長的安全場所，不該成為暴力事件的溫床。

近期紐約市公校短時間內發生多起學生被刺傷的事件，令校園安全問題再度浮現。根據紐約市警局去年發布的數據，皇后區有多所學校學生攜帶武器上學，其中位於華人聚居區的貝塞卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)，就共被發現113件武器，數字令人震驚。

在許多華人家長眼中，防止校園犯罪事件的發生不僅需要學校的積極行動，市教育局也應出台相關政策，給予學生相應處罰。家長建議在學生進出校門時安裝金屬探測器，加強監控和校園安保力量，以及調解校園內的暴力衝突。同時，教師應在日常教學中關注學生的行為和情緒，不能忽視學生的心理健康和異常跡象。

此外，應該提升學生對攜帶武器危害的認識，學校課程中應包含有關武器危害和相關法律後果的內容，通過案例研究、討論和互動環節，深化學生對攜帶武器風險以及可能給自己和他人帶來的傷害的理解。家長在家也應與孩子討論有關新聞中的暴力事件和持武器的嚴重性，從而增強孩子的安全意識和責任心。

解決這一問題需要家長與學校的共同努力。加強心理健康教育和輔導，教會學生如何應對壓力、解決衝突和處理情緒，有助於預防暴力行為的發生。加強家校合作，建立密切的合作關係，希望學校能定期舉辦安全教育講座，提升整個校園社區的安全意識。

華人 紐約市 心理健康

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