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時報廣場襲警案 第7人被捕

記者劉梓祁／紐約報導
時報廣場襲警案，同伴幫助布里託擺脫警員抓捕。(取自曼哈頓地檢辦公室)
時報廣場襲警案，同伴幫助布里託擺脫警員抓捕。(取自曼哈頓地檢辦公室)

移民危機持續加重之下，紐約市近期由無證客所犯下罪案頻繁成為社會關注焦點，其中時報廣場(Times Square)十餘人毆打警察一案影響最廣，兩名被毆警員中，一人為華人；據曼哈頓地區檢察官辦公室，至少有11人參與此事件，其中七人日前被起訴、六人已被捕，而第七人則在13日抓獲。

根據市警消息，18歲的移民馬德里斯(Yarwuin Madris)當日在布朗士(Bronx)被警方逮捕，警方早前表示，當時兩位警員正試圖驅散阻擋道路的人群，而其中一人拒絕聽從指令，從而引發群體衝突，使巡官庫里安(Ben Kurian)和警員田尊旭(Zunxu Tian, 音譯)受輕傷。

執法部門已證實，涉嫌襲擊警員的十餘人都為移民，但其中僅有19歲的布里託(Yohenry Brito)被法官命令拘留、不得保釋，其餘人則被指控攻擊罪名並無保釋放。儘管曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)未有肯定，但有消息指，多名嫌犯通過使用虛假身分乘坐巴士逃往加州，為24歲的雷維隆(Yorman Reveron)、22歲的博拉達(Jhoan Borada)和21歲的胡亞雷斯(Wilson Juarez)，及兩名19歲人士。

警方上周公布的警員隨身相機片段顯示，這場鬥毆始於警員試圖拘捕布里託，隨後其同夥前來並一同毆打警察。影像顯示，布里託最初與多人站在人行道邊緣，當時路人行走未受阻礙，隨後在庫里安要求其離開後，便推著一輛似嬰兒車的工具動身。片刻之後，庫里安抓住布里託衣領，將他推向就近牆壁，但在其掙脫後發生毆打。

白艾榮稱本次襲擊為「卑鄙」行為，還令「無辜人士」受到刑事司法系統的牽連。市警消息人士表示，由於此案受到市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)以及聯邦多部門的高度關注，已經嚴格禁止田尊旭等人接受媒體訪問。與此同時，數據顯示僅在2023年的前九個月內，已有4077名警察受到嫌犯攻擊。

移民 白艾榮 曼哈頓

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