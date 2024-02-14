紐約市租屋空置率 創新低

紐約市目前的租屋空置率已降至數十年來的最低點，呈現供不應求的景況。(路透)

紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)辦公室13日發布月報顯示，全美經濟持續恢復，消費者信心有所上漲，紐約市的租屋空置率已降至數十年來的最低點，呈現供不應求的景況。相反，辦公室空置率正持續攀升。

目前，紐約市租屋空置率僅為1.4%，相比之下，2021年為4.5%，而疫情 前的2017年為3.63%。月租低於1650元的公寓空置率更是低於1%。

紐約市的住房短缺還體現在住宅擁擠度上，通常將每個房間1.5人作為基準線，高於這一數值的住宅則為擁擠住宅。根據市主計長辦公室2015年發表的研究顯示，從2005年到2013年，所有五個行政區的擁擠程度均顯著增加。

與供不應求的租房市場相反，辦公室空置率正持續攀升。2024年初，曼哈頓及其周邊地區的辦公室市場表現疲軟。儘管市場租金和空置率大致保持穩定，但辦公室空置率仍在持續攀升，達到了數十年來的最高點。2023年大部分時間，可供轉租的辦公空間數量有所下降。但2024年1月份略有增加，相比去年同期減少了約10%。

市主計長辦公室辦公室日前也發布了「變革的基石」(Building Blocks of Changes)，概述了市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)的改革計畫，包括提供更多財政支持，強化員工培訓，以及升級現有技術等。

全國範圍來看，住房市場在去年11月穩健增長後，在12月有所減緩，但仍保持上升趨勢。 但在紐約，隨著疫情逐漸過去，人口回遷、移民數量的增加，以及遠程工作的普及，市民都開始尋求更大更多的居住空間，因此供應短缺問題愈發嚴重。

蘭德強調，為了維持紐約市及大都會 區經濟的繁榮增長，迫切需要增加更多住房供應，尤其是可負擔住房。除了住房供應以外，蘭德還提到了加強對租戶的保護，並擴大住房補貼(housing vouchers)範圍。