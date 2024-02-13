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紐大18歲女子跳樓亡 身分不明

記者范航瑜／紐約報導
包括这起事件在内，過去六年間，紐約大學已發生至少四起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)
包括这起事件在内，過去六年間，紐約大學已發生至少四起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

一名18歲女生日前從紐約大學位於史岱文森街的巴尼大樓(NYU's Barney Building on Stuyvesant Street)五樓跳下，不治身亡。目前尚未確定她是否是紐約大學的學生。該建築共六層，內有紐約大學藝術系的工作室、教室及辦公室。

紐約市警表示，10日晚上7時30分左右，他們接獲一通911報警電話，報告有人跳樓。警方迅速響應趕至現場，發現該女子已倒在血泊中，失去意識，身上多處嚴重受傷。

急救人員立刻將她送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但最終仍宣告不治。

目擊者宋(Justina Sung)回憶說：「我聽到了一聲巨響和一個女孩的尖叫。我的室友在談論說有人跳樓了，落在了那片三角形的綠地上。」

包括這起事件在內，過去六年，紐約大學已發生至少四起自殺事件。其中博斯特圖書館(Elmer Holmes Bobst Library)是自殺事件最常發的地點。2013年，紐約大學為了防止學生自殺而重新設計了校園。

此次悲劇發生後，許多紐約大學的學生對學校的處理方式表示不滿。一位學生表示：「學校在通報情況方面做得很差。反應顯得既官僚又遲緩。」

據悉，學校已封鎖該建築。學生在詢問事件詳情時，學校也拒絕披露更多細節。一名维修工人向「紐約郵報」透露，他正在改造巴尼大樓的窗戶，防止它們長期開啟，目的是「保證安全」。

紐約大學 紐約市 圖書館

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