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1張掙5毛 2華人涉禮品卡詐欺被捕

記者胡聲橋／紐約報導
兩名華人因禮品卡詐騙在史島被逮捕，遭指控。(美聯社)
兩名華人因禮品卡詐騙在史島被逮捕，遭指控。(美聯社)

紐約史泰登島警方日前逮捕了兩名華人盜賊，他們被指盜取了數百張禮品卡上的信息，涉案金額達5萬元，史島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)還針對此類犯罪向居民發出了警告。

根據刑事指控，來自加州蒙特雷公園市(Monterey Park)的46歲華女陳曉霞(Xiaoxia Chen，音譯)和44歲的華男尤永登(Yongdeng You，音譯)因涉嫌詐騙，於1月31日在史島被警方逮捕。

兩位嫌犯的作案地點在史島的多家CVS藥店內，大部分藥店位於南岸(South Shore)。警方於當日中午時分，在市警122分局附近的海倫大道(Hylan Blvd.)2320號搜出了396張禮品卡，價值超過5萬元。警方還沒收了被告的兩台盜刷設備(skimmer device)、三部手機、一台筆記本電腦、手套、尖頭棉簽、膠水、直髮器、酒精擦拭布、嬰兒濕巾和手指保護套等物。

指控書稱，今年1月早些時候，陳曉霞和尤永登在史島新港(New Dorp)的五家CVS藥店內，將塗改過的禮品卡放在貨架上，目的是為了欺詐顧客，且他們在店內沒有買任何商品就離開了。

被告尤永登對警察說：「每張卡我能拿到50分的報酬」；「我把禮品卡放到貨架上。我每從禮品卡貨架上拿走一張禮品卡，我就能得到50分。」

陳曉霞和尤永登面臨一系列指控，其中包括1000多項偽造和持有偽造票據罪，此外還包括企圖重竊罪、詐騙和非法持有刷卡機等罪名。兩名被告對所有指控均不認罪。

一名執法人員說，在這起禮品卡詐騙案中，行騙者首先在商店裡盜竊大量禮品卡，將這些禮品卡拿回家後，他們小心翼翼地刮開禮品卡，然後記錄下密碼和條形碼號碼。他們接著將刮開密碼的地方重新封好，讓禮品卡購買者看不出破綻。當顧客購買並激活銀行卡後，犯罪嫌疑人就可以使用密碼盜取現金。執法部門稱，他們在此案中沒收的多種工具就是用來盜取禮品卡信息的。

在史島發生的另一種禮品卡詐騙案中，詐騙犯會印製帶有假條形碼的貼紙，將其貼在真條形碼上。當收銀員用掃描儀掃描顧客購買的禮品卡時，錢就會被發送到盜竊者與假條形碼相連的帳戶上。

史島地區檢察官麥文瀚為此在X(前稱推特)上向居民發出了警告，希望居民在當地零售商處購買禮品卡時要小心，要注意禮品卡是否有被塗改的痕跡，如有懷疑，千萬不要買。

華女 加州 史泰登島

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