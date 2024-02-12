紐約市擴大庇護所宵禁令

在時報廣場無證客槍擊案發生後，紐約市對20所無證客庇護所下達了新的宵禁令。圖為槍擊案嫌犯，他於9日被捕。(市警提供)

在一名無證客 涉嫌在時報廣場槍擊遊客的案件發生後，紐約市隨即擴大了無證客庇護 所宵禁 令的範圍，涉及範圍包括除史泰登島外的四區、共20處安置設施，宵禁令從12日(周一)晚間開始生效。

宵禁令要求庇護所中的居民每晚11時以前回到房間，直到第二天早6時才可離開，如果居民有工作、上學、法律或醫療方面的需求，也可提前申請豁免宵禁的資格，違反規定超過三次者將被逐出庇護所。這與目前紐約市對於遊民所的管理規定相同。

被下達宵禁令的庇護設施覆蓋全市四區，但多數都位於曼哈頓中心區，包括位於繁華地段的帝國酒店(Imperial Hotel)、蓋茨比酒店(The Gatsby Hotel)和雷福德酒店(Redford Hotel)等。受到本次宵禁令影響的無證客大約有3600人，其中有近一半都是單身男性。

目前，市府對於市內多數無證客庇護所的出入未設限制。最初的宵禁令下達於今年1月中旬，首批宵禁對象包括曼哈頓和皇后區各兩所庇護所。當時，有布碌崙(布魯克林)和皇后區的居民反映，有住在庇護所內的無證客挨家挨戶敲門乞討。市府表示，紐約市在領先全美應對這場人道主義危機時，需要同時考慮尋求庇護者以及住在庇護所周邊社區的紐約本地人的健康和安全。

首批宵禁令下達後，市府並未否認未來予以擴大範圍的可能性。近半個月來，有無證客涉入的犯罪案件愈來愈多，在1月底發生無證客群毆警察的案件過後不到一個月，時報廣場就再傳槍聲。

8日晚間，年僅15歲的委內瑞拉人菲格羅亞(Jesus Alejandro Rivas-Figueroa)在一間店舖中行竊未果後，開槍射擊警衛，但命中了一名巴西遊客，隨後又在逃跑過程中向追擊的警員開槍。案發後，菲格羅亞回到無證客庇護所，與他的母親一起逃往揚克斯市(Yonkers)，並於次日被捕。

此外，市警總局還於近日破獲了一起由委內瑞拉無證客組成的「飛車黨」盜搶團夥，他們在不到半年的時間內便駕駛輕便機車作案62起，搶得大量手機等財物。