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新法上路…信用卡附加費用 商家須先告知

記者范航瑜／紐約報導
新法要求，商家必須在向顧客展示的價格中，明確標注信用卡附加費的金額。(記者范航瑜／攝影)
新法要求，商家必須在向顧客展示的價格中，明確標注信用卡附加費的金額。(記者范航瑜／攝影)

信用卡附加費(Credit Card Surcharge)一直存在不透明、亂收費等問題，11日生效的一項新法或將從此改變這種亂象。新法要求，商家必須在向顧客展示的價格中，明確標注信用卡附加費的金額，這項新法律不適用於借記卡消費。

該法案由州長霍楚(Kathy Hochul)於去年12月簽署。在增強消費公開透明度的同時，新法還阻止了商家亂收取信用卡附加費。以往，一些商家會收取高於實際成本的信用卡附加費，藉此賺取額外利潤。

「這項法律將確保我們的消費者不會遭遇預期之外的附加費用，」霍楚在一份聲明中表示。她強調透明度對於建立企業與社區間的信任至關重要，並表示新法將使得顧客更好地控制自身預算

該法律於11日在全州範圍正式生效。從此以後，商家列出的產品或服務價格必須包含附加費。在新法指導下，商家可以使用多種方式展示價格。例如，商家可以在目前的價格旁標註信用卡附加費的金額，也可以僅展示加上了信用卡附加費後的較高價格。此外，商家還可以同時展示最終價格與不包含附加費的現金結算價格。

州參議員庫尼(Jeremy Cooney)在一份公開聲明中表示，這項要求披露附加費的法律「將幫助消費者更清楚地了解他們購買產品的實際成本」。

聯邦法律曾禁止商家向消費者收取信用卡附加費，但該法律在40年前已失效。自那時起，許多商家開始收取附加費，將這部分成本轉嫁給消費者。去年8月，新州也通過了類似法案，禁止餐廳等零售業者在未告知顧客的情況下，擅自加收信用卡附加費，並規定店家在消費者刷卡付款前應告知義務。

信用卡 霍楚 預算

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