33歲華男法拉盛街頭昏迷不治 親友求援

華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

33歲的華裔男子林德安去年偷渡 來紐約，居住在布碌崙(布魯克林)8大道，今年1月底他離家後失聯，親友四處尋找後才得知，林德安在法拉盛 街頭昏迷倒地，被人發現後送院搶救無效身亡。林德安的親友近日到美國亞總會求助，希望社區伸出援手協助處理後事，也希望林德安在中國的妻子，能到美國送丈夫最後一程。

據死者林德安的胞弟林先生介紹，林德安為偷渡來美，借了30多萬元人民幣，於去年3月底在轉輾多個國家後入境美國。抵達美國後，在8大道租住的林德安眼睛突然看不見，為治療眼疾，他一直無法工作。去年底林德安眼睛情況好轉，開始外出工作，他過去曾在福建家鄉連江縣官阪鎮做理髮師，如今眼睛眼睛不好，只好改行做按摩師，並在法拉盛一家按摩院工作。

上月26日，在外州打工的林先生與林德安通電話時，林德安說要出門上班，但隨後就失聯，聯絡不上哥哥的林先生於1月29日趕到紐約尋找哥哥並報了警；根據林德安鄰居表示，他在26日離開住處時，說要和朋友談事情，隨後才失聯。1月31日下午3時半，林先生突然接到法醫處的電話，表示林德安在紐約長老會醫院搶救無效死亡。

林先生表示，林德安於27日凌晨在法拉盛街頭被人發現昏迷不醒，由救護車到現場救助並送院治療，具體事發地點不明；至於死因，則需要等待法醫的屍檢報告。

林德安的死訊傳到連江老家，全家人深陷震驚和悲痛之中。林德安在中國有妻子，和兩名年齡分別為13歲和10歲的孩子。林德安除了欠下30多萬人民幣的偷渡費，到美後又因為治療和各種生活開支，欠下更多債務。

林先生希望能在亞總會的幫助下，讓林德安的妻子獲得簽證，來美送他最後一程，也希望社區和鄉親們伸出援手，幫助林德安在中國的妻兒度過眼前難關。