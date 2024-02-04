福建會館新春團拜 法拉盛熱鬧登場

福建會館在法拉盛舉辦新春團拜，並與許家精武隊主辦第二屆愛華春晚。(記者鄭怡嫣／攝影)

由美國福建會館和許家精武隊主辦的第二屆愛華春晚日前在法拉盛 舉辦，為觀眾呈現了20多個舞蹈、獨唱、魔術等藝文節目。福建會館在當日也同時舉辦新春團拜。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領事邢玉臨、趙新星、國會眾議員孟昭文 、市議員黃敏儀、李琳達、克里斯南(Shekar Krishnan)、法官江伊敏、李昌永等美中官員及社區僑領等400多位嘉賓齊聚一堂。

福建會館主席陳昭銀表示，節目籌備了兩個多月，旨在傳揚中華特色文藝、促進美中民間交流，感謝全體演職人員的付出。春節是中華民族最重要的傳統節日，希望之後也能夠每年繼續舉辦。許家精武隊負責人許長炎表示，今年晚會的節目豐富多彩，老少咸宜，他也一直在推動節日的慶典活動，與福建會館的合作則讓春晚節目更加成功。

中領館副總領事吳曉明肯定了福建會館在幫助鄉親、弘揚中華文化、促進美中友好等方面所作的貢獻。孟昭文、黃敏儀、李琳達、克里斯南等民代爲主辦方頒發了表揚狀，表彰他們爲社區做出的貢獻。

愛華春晚由美國澤裡聯誼會、岐後聯誼會、國際藝術聯合會、長樂梅花同鄉聯合總會、福州霞江聯誼、厚福聯合總會、洋嶼同鄉會、中美友好總會、閩江總商會、猴嶼聯誼會、猴嶼同鄉會共同主辦。林立明、鄭鳳生、金玉贻、高聲談等在活動上發言。