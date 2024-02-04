福建會館新春團拜 法拉盛熱鬧登場
由美國福建會館和許家精武隊主辦的第二屆愛華春晚日前在法拉盛舉辦，為觀眾呈現了20多個舞蹈、獨唱、魔術等藝文節目。福建會館在當日也同時舉辦新春團拜。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領事邢玉臨、趙新星、國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀、李琳達、克里斯南(Shekar Krishnan)、法官江伊敏、李昌永等美中官員及社區僑領等400多位嘉賓齊聚一堂。
福建會館主席陳昭銀表示，節目籌備了兩個多月，旨在傳揚中華特色文藝、促進美中民間交流，感謝全體演職人員的付出。春節是中華民族最重要的傳統節日，希望之後也能夠每年繼續舉辦。許家精武隊負責人許長炎表示，今年晚會的節目豐富多彩，老少咸宜，他也一直在推動節日的慶典活動，與福建會館的合作則讓春晚節目更加成功。
中領館副總領事吳曉明肯定了福建會館在幫助鄉親、弘揚中華文化、促進美中友好等方面所作的貢獻。孟昭文、黃敏儀、李琳達、克里斯南等民代爲主辦方頒發了表揚狀，表彰他們爲社區做出的貢獻。
愛華春晚由美國澤裡聯誼會、岐後聯誼會、國際藝術聯合會、長樂梅花同鄉聯合總會、福州霞江聯誼、厚福聯合總會、洋嶼同鄉會、中美友好總會、閩江總商會、猴嶼聯誼會、猴嶼同鄉會共同主辦。林立明、鄭鳳生、金玉贻、高聲談等在活動上發言。
上一則
2026世足賽決賽場地正式公布 紐約、新澤西聯合承辦
下一則
FB留言