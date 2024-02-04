紐約佛光山道場迎龍年 新春熱鬧連3天

紐約佛光山道場宣布，為迎接2024「龍年」的到來，佛光山紐約道場將於9日至11日連續三天舉辦新春文化表演。(記者邢易霖╱攝影)

紐約佛光山道場近日宣布，為迎接2024「龍年」的到來，佛光山紐約道場將於9日(周五)、10日(周六)、11日(周日)連續三天舉辦新春文化表演，與民眾共歡度佳節，平安祈福。

據覺麟法師介紹，為迎接龍年的到來，2月9日除夕當天活動包括延生普佛、上開年香「燒年香、叩鐘祈福、平安燈許願、人生卜事、年菜義賣」等，今年推出五道料理義賣，包括「甜酸香芋寶」、「好運到酥烤」、「喜迎翠玉捲」、「吉祥雙拼盤」、「鳳飛展翅羹」。

2月10日初一則是禮千佛、新春素食文化活動，「素食文化饗宴」將引領民眾認識素食，了解自然環保、永續經營的重要性。活動上還提供各地特色素食小吃，包括椰漿飯等20幾道多樣性的菜單，以及特別景點攤位打卡等。

覺麟法師表示，該活動旨在弘揚中華文化，透過道場的布置，融合傳統與現代元素，從「龍年賀喜」的創新裝飾到以星雲大師 「春聯墨寶」為主題的多元文化體驗，每個空間都是一場視覺與精神的盛宴，形成民眾、鄰里間情感交流的文化橋梁。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，新春活動將可讓民眾感受道場不僅是精神家園，也是藝術、學習及心靈休憩之地，她呼籲民眾積極參與。此外，她還提到今年道場各樓層的布置由九個分會組成，充分展現了團隊的集體創意。

紐約佛光山也邀請民眾與親友一起到道場點「平安燈」。有關新春系列活動，民眾可上網www.fgsny.org、致電(718)939-8318諮詢。活動地址為法拉盛 巴克萊大道154 -37號。