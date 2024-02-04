中領館慶新春 僑學界700人歡聚

古箏合奏「金蛇狂舞」渲染出熱鬧喜慶的節日氛圍。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館2日晚舉辦「2024年僑學界春節招待會」，中國駐紐約總領事黃屏夫婦邀請領區內十州，共700餘名僑學界代表歡聚一堂，慶祝即將到來的農曆春節。

黃屏表示，過去一年是中國現代化建設徵程中不平凡的一年，全中國各族人民接續奮鬥、砥礪前行，在新徵程上共同繪就繁榮發展。此外，過去一年也是美中關係止跌企穩，迎來重要里程碑的一年。

他說，中國國家主席習近平與拜登 總統在舊金山 會晤，就美中關係發展達成諸多共識，適逢美中建交45周年，雙方應不忘初心、把握大勢，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係持續改善發展，將「舊金山願景」照進現實。

黃屏表示，駐紐約總領館秉持「外交為民」的理念，持續深入僑團、社區、校園，提升領事服務水平。他肯定美東僑學界在團結服務華僑、關心支持中國發展建設、弘揚中華文化、促進美中各領域交流合作等方面，作出了重要貢獻。

僑界代表美洲至孝篤親總公所元老陳衛平、全美中國和平統一促進會聯合會執行會長王建明、波士頓亞美聯誼會執行董事潘飛、學界代表紐約大學學聯會主席魏語等，在致辭中向大家拜年，表示美東僑胞和學子願繼續發揮橋梁紐帶作用，為增進美中民間友好貢獻。