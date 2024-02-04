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中領館慶新春 僑學界700人歡聚

記者張心╱紐約報導
古箏合奏「金蛇狂舞」渲染出熱鬧喜慶的節日氛圍。(記者張心／攝影)
古箏合奏「金蛇狂舞」渲染出熱鬧喜慶的節日氛圍。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館2日晚舉辦「2024年僑學界春節招待會」，中國駐紐約總領事黃屏夫婦邀請領區內十州，共700餘名僑學界代表歡聚一堂，慶祝即將到來的農曆春節。

黃屏表示，過去一年是中國現代化建設徵程中不平凡的一年，全中國各族人民接續奮鬥、砥礪前行，在新徵程上共同繪就繁榮發展。此外，過去一年也是美中關係止跌企穩，迎來重要里程碑的一年。

他說，中國國家主席習近平與拜登總統在舊金山會晤，就美中關係發展達成諸多共識，適逢美中建交45周年，雙方應不忘初心、把握大勢，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係持續改善發展，將「舊金山願景」照進現實。

黃屏表示，駐紐約總領館秉持「外交為民」的理念，持續深入僑團、社區、校園，提升領事服務水平。他肯定美東僑學界在團結服務華僑、關心支持中國發展建設、弘揚中華文化、促進美中各領域交流合作等方面，作出了重要貢獻。

僑界代表美洲至孝篤親總公所元老陳衛平、全美中國和平統一促進會聯合會執行會長王建明、波士頓亞美聯誼會執行董事潘飛、學界代表紐約大學學聯會主席魏語等，在致辭中向大家拜年，表示美東僑胞和學子願繼續發揮橋梁紐帶作用，為增進美中民間友好貢獻。

招待會上，來自美中兩國的藝術家和留學生盡顯才藝，表演曲目中，古箏合奏「金蛇狂舞」渲染出熱鬧喜慶的節日氛圍、舞蹈「清平調」展示了中國傳統文化的瑰麗多姿、雜技「蹬傘」引得現場掌聲連連、熱情洋溢的「好運來」抒發了留學生對新年的美好期盼。

黃屏向現場來賓和廣大美東同胞，致以新春佳節的問候和祝福。(主辦方提供)
黃屏向現場來賓和廣大美東同胞，致以新春佳節的問候和祝福。(主辦方提供)
700餘名僑學界代表歡聚一堂，共同迎接即將到來的農曆春節。(主辦方提供)
700餘名僑學界代表歡聚一堂，共同迎接即將到來的農曆春節。(主辦方提供)
招待會上，來自美中兩國的藝術家和留學生盡顯才藝。(記者張心╱攝影)
招待會上，來自美中兩國的藝術家和留學生盡顯才藝。(記者張心╱攝影)

舊金山 留學生 拜登

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